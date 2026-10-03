Зеленский назвал условие, при котором США могут остановить войну России

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединённые Штаты могут сыграть ключевую роль в прекращении войны России против Украины, однако для этого Вашингтону не стоит тратить время на поиск компромиссов с Москвой. По его мнению, Россия будет постоянно выдвигать новые условия, если увидит готовность США соглашаться на ее предложения.

Об этом Зеленский заявилв интервью агентству Reuters.

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Президент Украины считает, что США действительно стремятся положить конец российско-украинской войне, и отметил, что доверяет американской стороне. В то же время Зеленский подчеркнул, что остановить Россию сложно, поскольку Москва не демонстрирует готовности прекратить войну.

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«Поэтому вы пытаетесь найти какие-то компромиссы с Россией. Но я считаю, что мы зря потратим время, если будем заниматься российскими компромиссами», — сказал он.

Зеленский пояснил, что любая уступка со стороны США может стать для Кремля сигналом к выдвижению новых требований.

«Если Путин увидит, что вы можете что-то поддержать, он попытается предложить вам другую идею, другие вопросы и новые условия», — сказал Зеленский.

В качестве примеров он привёл возможные смены правительств в странах Европы, изменение политики США или появление новых обстоятельств на международной арене. По словам украинского президента, Москва будет использовать такие изменения для пересмотра своих требований.

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Зеленский также связал это с американскими переговорами по Ирану. По его мнению, Россия может пытаться повлиять на ситуацию вокруг этих переговоров, чтобы создать новые препятствия для Вашингтона.

Отдельно президент Украины подчеркнул соотношение потенциала США и России. По его мнению, проблема заключается в том, что Путин начал воспринимать себя как сторону, способную диктовать условия переговоров.

«Путин стал считать, что именно он может принимать решения. Но Америка в сто раз сильнее России. Безусловно. Им просто нужно об этом не забывать», — заявил Зеленский.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы стремится как можно скорее завершить боевые действия путем переговоров, при этом одним из ключевых требований Москвы является «нейтральный статус» Украины.

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