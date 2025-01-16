Зеленский назвал условия для успеха на переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сильную позицию Украины на переговорах с Россией обеспечит усиление оружием на поле боя и приглашение в ЕС и НАТО как гарантии безопасности.

Об этом он говорил во время совместного брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Президент Зеленский отметил, что все подробности были изложены в плане победы Украины, представленном в прошлом году.

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"Там был пакет оружия, усиление нас на поле боя с учетом нашей армии, а не уменьшения ее, как этого хочет враг. Далее, что касается поля боя, то не отдавать инициативу россиянам, у которых сегодня на востоке она к сожалению существует из-за медленных поставок и комплектования наших бригад”, — напомнил украинский лидер.

Также он отметил, что в плане победы есть пункт о пакете дальнобойного оружия, которое необходимо для сильной позиции Украины во время переговоров.

Кроме того, президент Зеленский в очередной раз отметил важность таких гарантий безопасности для Украины как вступление в ЕС и НАТО.

“Если не сегодня, то хочется знать когда. И будет ли это [приглашение в ЕС и НАТО]. Это конкретные вещи. Даже когда ты знаешь, когда у тебя есть приглашение, или когда ты знаешь конкретные даты – это сильная позиция в переговорах с Россией", – отметил он.

Также украинский президент добавил, что у Украины есть полное моральное право использовать замороженные российские активы для своего усиления.

“50 миллиардов будет поступать, но будет”. Они еще не пришли. А что с другими 250 миллиардами, которые нам сейчас помогли бы?” – заметил он, намекнув на то, что общая сумма замороженных активов РФ составляет 300 млрд. долларов.

Напомним, ранее президент Зеленский заверил, что Украина не ведет закулисных переговоров с Россией, ценя доверие своих западных партнеров. Кроме того, никаких переговоров с россиянами без участия Украины быть не может.

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