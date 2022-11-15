Зеленский назвал условия мира с агрессором Россией: предложения президента

Глава государства заявил, что Москва должна доказать действиями то, что хочет закончить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 назвал условия мира с агрессором Россией. В частности, РФ должна вывести свои войска с украинской территории и заплатить за причиненный ущерб.

Заявил глава государства перед лидерами стран на саммите "Большой двадцатки".

"Есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира. И есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир", — подчеркнул глава государства.

Именно поэтому на саммите "Большой двадцатки" президент представил миру предложения "конкретных и честных решений". "Украина предлагает ведущим государствам мира быть сотворцами мира вместе с нами", — сказал Зеленский.

Предложения Украины:

1. Радиационная и ядерная безопасность

РФ должна вывести из Запорожской АЭС войска, а станцию ​​следует передать под контроль МАГАТЭ и украинскому персоналу. Киев предложил МАГАТЭ направить миссии на все украинские атомные станции.

"На глазах у всего мира Россия превратила нашу Запорожскую атомную станцию ​​в радиационную бомбу, которая может взорваться в любой момент. Куда же пойдет радиационное облако? Возможно, на территорию ЕС. Возможно, в Турцию. Возможно, на Ближний Восток. Я считаю преступной даже гипотетическую возможность такого сценария", - подчеркнул президент.

Продовольственная безопасность

Президент отметил бессрочное продление зерновой инициативы и расширение на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области. По его словам, с июля удалось экспортировать более 10 миллионов тонн продовольствия морским путем.

"Украина может экспортировать в этом году 45 миллионов тонн продовольствия. И пусть существенная часть будет направлена тем, кто больше всего страдает", - заявил Зеленский.

3. Энергетическая безопасность

Ударами российских ракет и иранских дронов разрушено около 40% энергоинфраструктуры Украины. Зеленский предложила направить миссию экспертов ООН на объекты критической инфраструктуры для оценки разрушений и потребностей в восстановлении.

"Должны сделать и фундаментальный шаг для того, чтобы энергоресурсы больше не использовались как оружие. Надо ввести ограничение цены на российские энергоресурсы", - предложил президент.

4. Освобождение всех пленных и депортированных

Глава государства отметил освобождение украинских пленных военных, депортированных детей, которых 11 тыс., и взрослых, а также политзаключенных.

"Мы не можем ждать. Поэтому должны объединиться ради единой реалистической модели освобождения пленных - "всех на всех". А также ради освобождения всех детей и взрослых, которые были депортированы в Россию", - отметил Зеленский.

5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка

Президент отмечает, что не должно быть каких-либо компромиссов с агрессором.

"Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины в рамках соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и соответствующего массива договорно-правовых документов. Это совершенно конкретно", – добавил он.

6. Выведение русских войск и прекращение боевых действий

"Россия должна вывести все свои войска и вооруженные формирования с территории Украины. Должен быть восстановлен контроль Украины над всеми участками нашей государственной границы с Россией. Именно это повлечет за собой реальное и полное прекращение боевых действий", - подчеркнул Владимир Зеленский.

7. Возвращение справедливости

Зеленский отмечает, что за более восьми месяцев войны Россия убила в Украине 430 детей, а также оставила после тебя застенки и массовые захоронения убитых людей.

"Мир должен признать специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и созданию международного механизма для возмещения всех убытков, причиненных этой войной. Возмещение за счет российских активов, потому что именно агрессор должен сделать все, чтобы восстановить нарушенную им справедливость", - высказался президент.

8. Противодействие экоциду

По словам Зеленского, в Украине почти 200 тыс. гектаров земли загрязнены неразорвавшимися минами и снарядами, десятки угольных шахт затоплены, а миллионы гектаров леса сожжены обстрелами. Кроме того, погиб 6 млн домашних животных и 50 тысяч дельфинов в Черном море.

"На прошлой неделе на климатическом саммите в Египте я предложил создать платформу для оценки ущерба окружающей среде от войны. Должны это реализовать", - отметил глава государства.

9. Недопущение эскалации

Зеленский отмечает, что Украина должна иметь действенные гарантии безопасности. Киев подготовил проект договора Kyiv Security Compact, который должен быть подписан.

"Украина не является членом какого-либо из альянсов. И эта российская война смогла начаться как раз потому, что Украина оставалась в "серой зоне" – между евроатлантическим миром и российским империализмом. Сейчас у нас тоже пока нет никаких гарантий безопасности. Так как не допустить повторение такой агрессии России против нас?", - заявил президент.

10. Фиксация окончания войны

Президент отмечает, что стороны должны подписать документ о фиксации окончания войны.

"Я подчеркиваю: каждый из этих вызовов на пути к миру не может отнять много времени. Максимум месяц на один пункт. Для некоторых достаточно дней", - говорит Зеленский.

Президент подчеркнул, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.

"Мы уважаем правила, и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий, и мир это видел. И если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями", — заявил Владимир Зеленский.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с РФ при изменении ее риторики и когда страна-агрессор признает себя оккупантом. Глава государства настаивает на возвращении всех территорий Украины, в том числе и аннексированного в 2014 году Крыма, для восстановления справедливости.

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