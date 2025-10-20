Зеленский назвал условия сотрудничества с США и оценил желание Трампа "закончить войну"

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о высокой конструктивности в отношениях с Соединенными Штатами Америки, особенно в сфере оружия, разведки и ряда финансовых и энергетических программ. В то же время глава государства подчеркнул, что масштабы войны в Украине нельзя сравнивать с конфликтами на Ближнем Востоке.

Об этом президент сказал во время встречи с журналистами.

По словам Зеленского, сотрудничество с США плодотворно во многих аспектах. «Во многих вещах мы достаточно конструктивны с Соединенными Штатами Америки — то, что касается оружия и разведки», — отметил он.

Президент также сообщил, что после его недавней поездки будут открыты американские фонды и программы, связанные с финансами и энергетикой.

«Сегодня подняли вопросы по газу, деньгам, по электричеству, по ремонту, по газовым турбинам. Там много всего. И здесь мы находимся в конструктиве», — подчеркнул он.

О войне и Трампе

Глава государства также обратил внимание на несопоставимость войны, которую ведет Украина против России, с конфликтами на Ближнем Востоке.

«Я не хочу унижать или увеличить ту или иную страну, но мы не можем сравнивать то, что есть на Ближнем Востоке и происходящее здесь. Это совершенно разный объем войны. Это разная история», — объяснил Зеленский, признавая при этом большие потери среди живых людей на Ближнем Востоке.

«Потери, средства и объем войны нельзя просто сравнить. Мы сражаемся с армией России. Поэтому эту войну так быстро закончить не удается», — подчеркнул Президент.

Касаясь темы возможного окончания войны, Зеленский заявил, что Украина приблизилась к возможному завершению, хотя это не гарантия. Он предположил, что бывший президент США Дональд Трамп, которому «удалось многое на Ближнем Востоке,» хочет на этой волне закончить войну России против Украины.

«Такое у него и в мире настроение: давайте сейчас все силы бросим и закончим войну России против Украины», — резюмировал президент.

