- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 42
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский назвал условия возобновления переговоров с РФ: где и когда может состояться встреча
Украина готова возобновить переговорный процесс по завершению войны и рассматривает для встречи любые безопасные страны, кроме Российской Федерации и Беларуси.
Президент Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины в любой момент возобновить переговоры с Россией для скорейшего завершения войны. Он подчеркнул, что украинская сторона поддерживает возврат к трехстороннему формату переговоров на территории любой безопасной страны.
О возможном возобновлении дипломатического трека между Киевом и Москвой президент сообщил во время общения с журналистами в среду, 22 апреля.
Безопасные страны для встречи
В ответ на вопрос о времени и месте предполагаемой встречи Зеленский пояснил, что эти вопросы пока не зависят исключительно от украинской стороны. В то же время, он заверил, что Киев готов к диалогу в любой момент и в любом предложенном формате. Приоритетными локациями для проведения подобных мероприятий украинский лидер назвал Турцию и страны Ближнего Востока, где ранее уже происходили подобные контакты.
Главным условием выбора места является гарантирование полной безопасности для всех участников процесса на фоне прекращения огня.
«Мы, в принципе, не боимся в любой момент встречаться в любом государстве, кроме России и Беларуси, еще раз подчеркиваем это. Уверен, что трехсторонняя встреча должна быть возобновлена», — подчеркнул Зеленский.
При этом президент категорически исключил возможность проведения переговоров на территории России или Беларуси.
Трехсторонний формат и консультации с США
Глава государства также выразил уверенность в необходимости обновления именно трехстороннего формата встреч. По его словам, консультации с партнерами продолжаются непрерывно. В частности, накануне представители украинских и американских переговорных групп провели очередной раунд общения.
Зеленский подытожил, что у Украины нет никаких препятствий в отношении переговорного трека и очень надеется на возвращение к дипломатическому процессу, который в конечном итоге приведет к окончательному завершению боевых действий.
Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина ищет площадку для встречи Зеленского с Путиным, чтобы придать новый импульс переговорам. Для этого Киев уже обратился к нескольким партнерам.