Зеленский назвал важнейший результат своего визита в США

Зеленский предположил, что его встреча с Трампом отразилась на сохранении двухпартийной поддержки Украины Соединенными Штатами.

Украина сохранила двухпартийную поддержку США и это самый главный результат визита президента Зеленского в Соединенные Штаты.

Об этом заявил сам глава государства в интервью Fox News.

Зеленский предположил, что его встреча с Трампом также отразилась на сохранении этой поддержки.

"Байден, Харрис, Трамп, встреча с Конгрессом – все это о единстве Соединенных Штатов. И я благодарен всем этим людям, которых перечислил", – сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский совершил визит в США. 25 сентября он выступал с речью на Генеральной Ассамблее ООН. В четверг Зеленский провел две встречи в Капитолии.

Также он встретился в Белом доме с действующим президентом Джо Байденом, а также с вице-президентом, кандидатом в президенты Камалой Харрис.

В завершение в Нью-Йорке Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом, на которой представил свой "план победы" в войне.

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