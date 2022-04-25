Зеленский назвал вопрос номер один на переговорах с Блинкеном и Остином

Зеленский назвал вопрос номер один на переговорах с Блинкеном и Остином

Помощь Украине была вопросом номер один на переговорах с прибывшими в Киев представителями Соединенных Штатов Америки – госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином.

Об этом 25 апреля в видеообращении сообщил Владимир Зеленский.

"Наши переговоры с ними были достаточно долгими – более трех часов – и содержательными. Обнадеживающими и, что важно, результативными... Согласовали с американской стороной дальнейшие шаги по укреплению Вооруженных Сил Украины, удовлетворению всех приоритетных потребностей нашей армии. Среди прочего это касается и подготовки к большой министерской встрече в Германии во вторник — соберутся сорок министров обороны государств-партнеров. Ключевой вопрос — защита Украины, защита свободы на востоке Европы", — отметил он.

Президент Украины также выразил благодарность народу США и лично президенту Байдену за мощную и искреннюю поддержку, усиливающую не только наше государство, но и демократию в целом.

"Мы одинаково с Соединенными Штатами понимаем: когда демократия выигрывает в одной стране, она выигрывает по всему миру. Когда свободу защищают в одной стране, ее защищают во всем мире", — подчеркнул Зеленский.

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Стоит отметить, что вечером 24 апреля в Украину с рабочим визитом прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны государства Ллойд Остин. Они провели встречу с президентом Владимиром Зеленским, где обсудили вопросы военной финансовой помощи Украине.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 61-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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