Зеленский назвал вопрос номер один на переговорах с Блинкеном и Остином

Помощь Украине была вопросом номер один на переговорах с прибывшими в Киев представителями Соединенных Штатов Америки – госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином.
Об этом 25 апреля в видеообращении сообщил Владимир Зеленский.
"Наши переговоры с ними были достаточно долгими – более трех часов – и содержательными. Обнадеживающими и, что важно, результативными... Согласовали с американской стороной дальнейшие шаги по укреплению Вооруженных Сил Украины, удовлетворению всех приоритетных потребностей нашей армии. Среди прочего это касается и подготовки к большой министерской встрече в Германии во вторник — соберутся сорок министров обороны государств-партнеров. Ключевой вопрос — защита Украины, защита свободы на востоке Европы", — отметил он.
Президент Украины также выразил благодарность народу США и лично президенту Байдену за мощную и искреннюю поддержку, усиливающую не только наше государство, но и демократию в целом.
"Мы одинаково с Соединенными Штатами понимаем: когда демократия выигрывает в одной стране, она выигрывает по всему миру. Когда свободу защищают в одной стране, ее защищают во всем мире", — подчеркнул Зеленский.
Стоит отметить, что вечером 24 апреля в Украину с рабочим визитом прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны государства Ллойд Остин. Они провели встречу с президентом Владимиром Зеленским, где обсудили вопросы военной финансовой помощи Украине.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 61-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
Читайте также:
- Арестович рассказал, что будет после 2-3 недель боев на Донбассе
- Погибли три поколения женщин: новые детали ракетного удара по Одессе, унесшего жизни младенца, его мамы и бабушки
- "Я даю 99%, что провалится": Арестович рассказал о наступлении российских войск на Донбассе и Юге