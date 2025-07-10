Зеленский назвал возможную замену Маркаровой на должности посла в США

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил предстоящее увольнение с должности посла в США Оксаны Маркаровой.

Об этом он сказал на брифинге с представителями украинских и иностранных медиа в Риме.

«Смена посла в Соединенных Штатах Америки состоится. Я благодарен Оксане Маркаровой, мы с ней разговаривали, имели контакт», — сообщил Зеленский.

Реклама

По словам украинского президента, он не знает, где продолжит работать Маркарова, но хотел бы, чтобы она продолжала свою карьеру в Украине.

Также он назвал вероятного преемника Маркаровой.

«Одна из моих идей, что Умеров может стать послом в США. Но тогда мы будем иметь серьезные перестановки в Кабмине», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что главной задачей нового посла станет укрепление обороны Украины от агрессии России.

Реклама

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что во время последнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский назвал кандидатов на эту должность- действующего премьер-министра Шмыгаля, министра обороны Умерова, вице-премьер-министра Стефанишину и министра энергетики Галущенко.