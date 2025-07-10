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Зеленский назвал возможную замену Маркаровой на должности посла в США
Украинский президент не знает, где продолжит работать Маркарова.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил предстоящее увольнение с должности посла в США Оксаны Маркаровой.
Об этом он сказал на брифинге с представителями украинских и иностранных медиа в Риме.
«Смена посла в Соединенных Штатах Америки состоится. Я благодарен Оксане Маркаровой, мы с ней разговаривали, имели контакт», — сообщил Зеленский.
По словам украинского президента, он не знает, где продолжит работать Маркарова, но хотел бы, чтобы она продолжала свою карьеру в Украине.
Также он назвал вероятного преемника Маркаровой.
«Одна из моих идей, что Умеров может стать послом в США. Но тогда мы будем иметь серьезные перестановки в Кабмине», — сказал Зеленский.
Президент отметил, что главной задачей нового посла станет укрепление обороны Украины от агрессии России.
Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что во время последнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский назвал кандидатов на эту должность- действующего премьер-министра Шмыгаля, министра обороны Умерова, вице-премьер-министра Стефанишину и министра энергетики Галущенко.