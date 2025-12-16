Зеленский назвал возможные сроки возможной встречи с Трампом

Зеленский и Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после доработки соответствующих документов делегации Украины и Соединенных Штатов могут встретиться уже в ближайшее время, в частности, в выходные 20-21 декабря.

Об этом глава государства заявил во время общения с украинскими журналистами.

По словам Зеленского, следующим этапом после финализации украинских документов должны стать консультации США с российской стороной. После этого американская сторона проведет отдельные обсуждения с президентом США, а затем ожидается встреча переговорных команд Украины и США.

Реклама

«Я думаю, что когда мы доработаем документы или приблизимся поближе к конечному варианту документов, мы с ним (президентом США Дональдом Трампом – ред.) встретимся.», - сказал глава государства.

Напомним, что ранее Зеленский откровенно рассказал о выборах и будет ли референдум по мирному соглашению .