Зеленский назвал возможным окончание войны в 2025 году

В настоящее время Украина и США активно работают над основными вопросами.

Украина стремится и сделает все возможное, чтобы война закончилась уже в 2025 году.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

"Поэтому очень важно в течение месяца подготовить основу гарантий безопасности, чтобы предоставить их президенту США, найти время для совместных встреч, для создания совместного плана, положить его на стол Путину. Президент Трамп сильный, он может это сделать, ввести санкции, каким образом пожелает. А после этого мы остановим войну в 2025 году, такая цель, такой наш план", - сказал президент.

Зеленский добавил, что "также обязательно важна роль стран Европы, потому что мы говорим о гарантиях безопасности". По его мнению, президент США Дональд Трамп хочет скорейшего окончания войны.

Ранее Зеленский призвал Европу к единству, чтобы остановить вооруженную агрессию России. Больше об этом читайте в новости.

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