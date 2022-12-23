Зеленский назвал задачи дипломатов на 2023 год: "У нас с вами нет права на выходные"

Президент призвал делать все возможное и невозможное, формально и неформально, чтобы укрепить защиту государства, обеспечить безопасность граждан и ускорить победу.

Президент Владимир Зеленский 23 декабря назвал главные задачи украинских дипломатов на 2023 год, в том числе переговоры о вступлении Украины в ЕС и подготовка к запланированному саммиту НАТО.

Об этом глава государства заявил во время выступления на конференции послов Украины.

Обращаясь к дипломатам, Зеленский подчеркнул, что нужно 24 часа в сутки и 365 дней в году быть с Украиной, и такое настроение "должно определять вашу работу".

Также читайте В Польше рассказали подробности встречи Зеленского и Дуды: разговор длился два часа

"У нас с вами нет права на выходные, нет права на отдых, нет права на отпуск, нет права на восьмичасовой рабочий день. (…) Мы с вами должны спать меньше, чем враг, думать больше, чем враг, рисковать эффективнее, чем враг, и общаться с миром качественнее, постоянно, на другом уровне, чем вообще кто-либо другой в этом мире", – заявил президент.

Он также рассказал, что нужно делать все возможное и невозможное, формально и неформально, лично и направляя силы сложившихся команд, чтобы укрепить защиту государства, обеспечить безопасность граждан и ускорить победу. Глава государства отметил, что по этим критериям будет оценивать эффективность работы каждого из послов.

Зеленский перечислил задания на следующий год:

Начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Подготовка к запланированному саммиту НАТО и обеспечение конкретных результатов этого саммита для Украины.

Удовлетворение обновленных оборонных и безопасности потребностей для армии.

Работа над Fast Recovery Plan для восстановления энергетики и в целом Украины.

Санкции против России: нужно обеспечить новейшие мощные санкционные пакеты.

Суд по преступлению агрессии и ответственность военных преступников.

Поиск и помощь в блокировании активов РФ, связанных не только с государственными представителями, но и с бизнесом государства, поддерживающего войну. Все эти средства будут направлены на восстановление Украины.

"И обязательно поддерживайте наших людей не просто настолько, насколько можете, а гораздо больше. Им очень сложно. Работайте для того, чтобы наши люди возвращались в государство и чтобы все их права и законные интересы в странах пребывания были удовлетворены", – призвал президент.

Он также призвал дипломатов во всем брать в пример работу по "Петриотам", "Насамсам", "Айрис-Т", "Кроталь".

"Нам говорили, что это невозможно. Все это невозможно. Теперь все это есть. Дипломатия – это именно такой инструмент. Все, о чем вначале говорят "нет", должно стать конкретным результатом для нас всех", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что команда Зеленского готовит мирный план для окончания войны, который может представить ближе к годовщине вторжения РФ – в феврале 2023 года.

Отметим, что еще в середине ноября на саммите G0 Зеленский назвал условия мира с Россией, согласно которым страна-агрессор должна прекратить боевые действия, вывести из Украины все свои войска. Среди предложений президента также: радиационная, ядерная, продовольственная, энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка; возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.