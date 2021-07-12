Зеленский не будет обсуждать с Меркель денежную компенсацию Украине за "Северный поток-2" — пресс-секретарь

Зеленский не будет обсуждать с Меркель денежную компенсацию Украине за "Северный поток-2" — пресс-секретарь

Украинский президент может согласиться не на экономические, а на гарантии безопасности, чтобы вернуть временно оккупированных территориях.

Владимир Зеленский не будет обсуждать с Ангелой Меркель денежные компенсации за реализацию проекту "Северный поток-2". Зато в случае невозможности остановить строительство российского газопровода он может согласиться на гарантии по возврату оккупированных Россией территорий Украины.

Об этом журналистам сообщил новый спикер Зеленского Сергей Никифоров 12 июля.

"Владимир Зеленский всегда повторяет, что постарается остановить "Северный поток-2", пока им не пойдет газ, и даже после этого. Я думаю, это и есть программа максимум", — сказал Никифоров.

Он также отметил, что для Зеленского "Северный поток-2" — уже давно не экономический вопрос, а вопрос сферы безопасности. Поэтому об экономических компенсации за строительство газопровода на переговорах не будет идти (ранее СМИ сообщали, что Украине могут предложить определенные альтернативы: например, денежную компенсацию или учатся в развитии водородной энергетики. — Ред.).

Никифоров отметил, что украинская сторона может согласиться на гарантии безопасности, в частности, возвращение оккупированных Россией территорий Украины.

"Зеленский пытается остановить строительство "Северного потока-2". Если же не удастся это сделать, то мы говорим о гарантии, гарантии безопасности. И скорее всего, если речь пойдет о них, то они будут касаться возвращения, тем или иным образом, временно оккупированных территорий. Я думаю, что тут мы можем обменять ("Северный поток-2". — Ред.)", — сказал спикер.

Напомним, сегодня, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Это, очевидно, прощальная встреча канцлера. Осенью в Германии состоятся выборы, на которых Меркель после 16 лет правления больше не баллотируется.

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