"Зеленский не должен был приезжать": турецкий политолог прокомментировала ситуацию в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

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По дипломатическому протоколу президент Украины Владимир Зеленский вообще не должен находиться в Турции в день ожидаемых украино-российских переговоров.

Об этом рассказала турецкий эксперт по международным отношениям, политолог Рамия Мамедова в комментарии для «Киев 24».

«Президент Украины тоже не должен приезжать на эту встречу. Да, я понимаю, что украинская сторона пытается показать, что она больше стремится к миру, чем российская сторона. Но я думаю, что все-таки по протоколу Зеленского сегодня вообще не должно быть. Он мог бы приехать просто на день или два раньше, встретиться с Эрдоганом и просто вернуться», — отметила эксперт.

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Она отметила, что теперь все ожидают, когда начнутся переговоры между украинской и российской делегациями, а также, что скажут американская и турецкая стороны, так как сегодня в Стамбуле находятся не только делегации Украины и РФ, но и госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Сегодня все министры собрались здесь для того, чтобы в конце концов понять, каким будет результат всех этих переговоров», — подытожила Рамия Мамедова.

Присутствие в Стамбуле Рубио и Фидана может свидетельствовать о высоком уровне вовлеченности их государств в переговорный процесс и ожидания конкретных результатов сегодняшней встречи в Стамбуле.

Напомним, в МИД Турции отреагировали на переговоры России и Украины. Хакан Фидан выразил надежду, что переговоры Украина-Россия в Стамбуле станут толчком к миру.

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