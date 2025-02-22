Готов ли Зеленский подписать соглашение о полезных ископаемых: источники Sky News сообщили детали

По данным источника, соглашение содержит только односторонние обязательства со стороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский не готов подписать соглашение о полезных ископаемых.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на собственные источники.

По данным источника, главная причина – соглашение содержит только односторонние обязательства со стороны Украины.

Лидер США добивался от Украины согласия на доступ к природным ресурсам страны в обмен на оружие.

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Украинский источник сообщил: "Соглашение еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент не готов его принять. Сегодня проекты не отражают партнерства в соглашении, а содержат только односторонние обязательства Украины".

Отметим, что администрация Дональда Трампа выдвинула Киеву условия по разработке полезных ископаемых, обычно применяемых к странам, проигравшим войну. Владимир Зеленский отклонил предложение Вашингтона из-за отсутствия четких гарантий безопасности со стороны Штатов.

Как сообщало издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, уже 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский может подписать соглашение о добыче полезных ископаемых с Соединенными Штатами Америки.

В то же время источники Reuters сообщают, если Киев не согласится на условия США по соглашению о полезных ископаемых, то Штаты могут отключить Украину от спутниковой интернет-системы Starlink американского миллиардера Илона Маска.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Мелинда Харинг сказала, что Starlink необходим для работы Украины с беспилотниками, ключевой составляющей ее военной стратегии.

"Потеря Starlink изменит правила игры", – сказала Харринг. Она подчеркнула, что Украина теперь находится в паритете 1:1 с Россией с точки зрения использования беспилотников и артиллерийских снарядов. Киев владеет широким спектром различных возможностей беспилотников, начиная от морских беспилотников и разведчиков и заканчивая беспилотными летательными аппаратами большой дальности.

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