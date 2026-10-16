«Зеленский не хочет договариваться»: Трамп подверг резкой критике президента Украины

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не заинтересован в договоренностях по завершению войны.

Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу Newsmax.

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«Зеленский — не тот человек, с которым нам следует иметь дело. Они не собираются договариваться с Зеленским. Он не желает договариваться. Он говорит, что хочет договориться, но действительно не хочет. Я не являюсь большим поклонником Зеленского. Они разрушили Украину», — заявил президент США.

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Также Трамп подчеркнул, что Россия — большая страна, которая, по его словам, может потерять миллион людей, и в ней все равно останутся миллионы. В то же время он отметил, что у Украины нет такого человеческого ресурса.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ищет возможность снять санкции с России.

Мы ранее информировали, что лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе попросят Владимира Зеленского сдержать публичную критику Дональда Трампа.

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