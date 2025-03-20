Зеленский не исключает встречи с представителями России: что для этого нужно

Встреча с представителями Российской Федерации возможна, если будут наработаны варианты, которые могут приблизить окончание войны.

Об этом заявил на брифинге в среду, 19 марта, президент Украины Владимир Зеленский.

"Знаете, это не большая проблема, был бы результат. Я считаю, что если стороны наработают технические решения, если будет политическая воля, прежде всего, со стороны русских, потому что они не хотят заканчивать войну, не существует проблемы встречи", — подчеркнул он.

При этом президент Зеленский добавил, что эта встреча не для "удовольствия", а вполне прагматический вопрос.

"Если есть наработанные варианты, которые могут нас приблизить к окончанию войны, будем двигаться и только вперед, без каких-либо пауз, без каких-либо сантиментов. Так, абсолютно уверенно", — сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся в среду, 19 марта.

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