Зеленский не отпускает Федорова: в ОПУ раскрыли первые детали нового назначения

Михаил Фёдоров. / © Офис президента Украины

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Президент Владимир Зеленский рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым. Собственно, и сам эскочельник Минобороны заинтересован в этом.

Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в общении с журналистами.

По его словам, этот вопрос уже обсудили, и Федоров продолжит работу в команде главы государства.

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На уточняющий вопрос о том, в каком формате будет продолжаться сотрудничество президента Зеленского и Федорова, советник главы государства ответил, что они вдвоем это определят.

В то же время он подтвердил, что бывший министр обороны не изъявлял желания занять пост советника президента. По словам Литвина, и Зеленский, и Федоров заинтересованы и дальше работать вместе в одной команде.

«Конечно, это у них общий интерес работать вместе в команде», — добавил представитель ОП.

Отставка Федорова — что известно

После разных слухов вечером 15 июля Михаил Федоров подтвердил отставку с должности министра обороны. Сразу в СМИ появились сообщения, что Зеленский не мог мириться с «войной» между ним и главнокомандующим Александром Сырским. Мол, это стало причиной увольнения министра. Осведомленные с этой ситуацией источники сообщили, что Федоров и Сырский «живут в двух разных мирах».

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После того, как 16 июля Рада обновила состав Кабмина, советник ОП Михаил Подоляк намекнул на вероятное сохранение Федорова в должности министра обороны. Впрочем, отметил он, окончательное решение еще не принято, а консультации в кабинетах власти продолжаются.

Кроме того, Владимир Зеленский еще не вносил в парламент документы о назначении нового министра обороны. В то же время президент поручил исполняющему обязанности главы СБУ Евгению Хмари исполнять обязанности главы Минобороны.

В то же время The Economist сообщил со ссылкой на собственные источники, что Зеленский предлагал должность премьера Федора. Впрочем, однако, министр отказался. Решение об этой отставке стало финалом конфликта вокруг диалога с армией.

Дата публикации 20:30, 16.07.26 Количество просмотров 15 Зеленский сменил правительство именно сейчас, назначив этих людей! Что происходит?

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