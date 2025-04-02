Зеленский не собирается закладывать будущее своей страны из-за соглашения об ископаемых — WSJ

Бывший посол США в Украине Джон Гербст / © Voxukraine

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На фоне продолжительного процесса переговоров о прекращении огня Россия препятствует инициативам президента США Дональда Трампа и тянет время. Украина же, быстро согласившись на предложения по перемирию, уже «менее охотно» рассматривает подписание масштабного экономического соглашения, предложенного Белым домом, предусматривающего значительный контроль над его природными ресурсами. Ведь глава Украины Владимир Зеленский не собирается закладывать будущее своей страны из-за вопроса критически важных минералов.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на слова бывшего посла США в Украине Джона Гербста.

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует гибкость и готовность сотрудничать с Трампом. Но он не собирается закладывать будущее своей страны из-за вопроса критически важных минералов», — говорит Гербст.

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Более того, значительные масштабы соглашения, направленные на возврат миллиардов долларов американской помощи, заставили некоторых аналитиков предположить, что Трамп, вероятно, будет пытаться навязать соглашение, которое Украина не сможет принять, чтобы потом обвинить Зеленского в его провале.

Тем временем РФ в ответ на предложение США по всеобъемлющему прекращению огня заявила необходимость урегулирования «многих дополнительных вопросов». И пока Россия не несет никакой ответственности за промедление.

Напомним, спикер диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что планы Дональда Трампа посетить в мае Саудовскую Аравию не связаны с Кремлем. Также якобы нет в планах такой поездки и у президента России. Между тем, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев поедет в Вашингтон, где встретится с представителем президента США Дональда Трампа.

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