«Зеленский не стремится завершить войну»: Трамп сделал резкое заявление об Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет принимать решения, которые могли бы оттолкнуть Россию от переговоров по завершению войны против Украины. В то же время он вновь раскритиковал президента Владимира Зеленского из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и заявил, что украинский лидер якобы не стремится к завершению войны.

Об этом Трамп написал в Truth Social.

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Дональд Трамп. / © truthsocial.com

Почему Трамп не хочет давить на Россию

«Я веду переговоры об установлении мира в войне между Россией и Украиной и не хочу делать ничего такого, что могло бы по глупости оттолкнуть Россию от переговорного стола», — заявил президент США.

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Трамп добавил, что в переговорах уже якобы достигнут «значительный прогресс».

«Подписание этого документа сейчас привело бы именно к такому негативному результату; я смогу подписать его позже – тогда, когда сам захочу», – сказал президент США.

Отдельно Трамп упомянул Иран и заявил, что Россия, по его словам, делает "очень мало, если вообще что-то делает" для поддержки Тегерана.

Трамп обвинил Зеленского в затягивании войны

Далее президент США перешел к критике Владимира Зеленского и украинским ударам по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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"Зеленский использует российские нефтеперерабатывающие заводы, производящие дизельное топливо, как цели, зная, что эти атаки наносят серьезный ущерб мировому рынку дизельного топлива, в том числе и в Соединенных Штатах", - заявил Трамп.

«Имея те огромные средства, которые ему предоставляет Европа, а также те, которые он получал раньше от «нечестного» Джо Байдена, он совсем не стремится завершить эту войну — и, вероятно, никогда и не стремился», — сказал президент США.

«Два года назад он мог бы заключить более выгодное соглашение, чем сегодня. Его страна разрушена, значительная часть территории потеряна, выхода к морям и океанам больше нет, а мужское население — истощено, ранено или погибло», — заявил Трамп.

Какие именно океаны исчезли, Трамп не уточнил. Напомним, что Украина не имеет выхода к океану.

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Ранее Трамп отменил санкции против России

Напомним, Дональд Трамп подписал указ об отмене новых санкций и пошлин против России за два дня до того, как они должны вступить в силу. Решение вызвало критику в Украине и среди американских законодателей.

Впоследствии министр энергетики США Крис Райт объяснил, что в администрации Трампа рассматривают этот шаг как стимул для Москвы двигаться к завершению войны, а не как экономический спасательный круг для РФ.

Это только пряник, призванный помочь прекратить войну. Это не экономическая поддержка России», – заявил Райт.

По его словам, отмена новых ограничений не означает отказа Вашингтона от давления на Кремль. Райт утверждает, что Россия сможет извлечь выгоду от дополнительного экспорта дизельного горючего только при условии сокращения внутреннего потребления, военных расходов или восстановления поврежденных НПЗ.

Решение Дональда Трампа приостановить новые санкции против России вызвало волну возмущения среди американских законодателей. Президента США критикуют не только демократы, но и представители его собственной партии.

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