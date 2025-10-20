Зеленский не в восторге от "нового Будапешта": чем обернется для Украины вторая встреча Трампа и Путина

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп и президент США Дональд Трамп

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что встреча президентов США и России в Будапеште не должна закончиться еще одним «меморандумом». Он напомнил президенту Трампу, что в свое время такой документ был подписан в столице Венгрии, но он не гарантировал территориальной целостности Украины.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами.

«Будапештский меморандум — это в целом плохо для нас, честно говоря, исторически. И повтор „Будапешта“ тоже не может быть положительным», — подчеркнул он.

По его словам, во время встречи с президентом Трампом в Белом доме, он напомнил, что США являются среди участников Будапештского меморандума, который должен был гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

В то же время украинский лидер отметил, что Дональд Трамп действительно стремится к окончанию войны и ищет для этого формат встреч или переговоров.

«Он считает, что „венгерский формат“ может быть таким шагом, который принесет те результаты, которые он хочет. Мы разделяем с президентом Трампом позитив, если это приведет к окончанию войны», — сказал Зеленский.

Украинский президент добавил, что предложение Трампа остановиться «там, где стоим на линии соприкосновения», является положительным.

«Если будет понимание всех сторон, что имеется в виду», — отметил он.

Напомним, 16 октября президент США Дональд Трамп сообщил о договоренности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Местом проведения встречи станет столица Венгрии Будапешт.