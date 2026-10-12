"Зеленский не заслужил": в Кремле отвергли инициативу Трампа о перемирии

Кремль / © ТСН

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В Кремле официально отвергли инициативу президента США Дональда Трампа по перемирию с Украиной. Там заявили, что Россия не собирается давать Киеву «передышку» и продолжает достигать своих целей.

Об этом высказались глава МИД России Сергей Лавров и спикер президента РФ Дмитрий Песков, сообщили российские средства массовой пропаганды и Reuters.

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Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не заслужил перемирие. По его словам, украинская сторона пытается использовать любые публичные инициативы для продвижения идеи передышки в войне.

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«Его (Зеленского — ред.) наигранное удивление по поводу заявления президента Трампа отражает только одно: он очень хочет использовать любые слова, любые инициативы, любые идеи, попадающие в публичное пространство, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность в передышке. Я не думаю, что он заслужил передышку, и не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания», — высказался глава российского МИД.

Он также заявил, что Россия продолжает добиваться целей так называемой «специальной военной операции», то есть войны. Лавров утверждает, что Москва не меняла заявленные цели войны, в отличие от, по его словам, «зигзагов и выкрутасов Зеленского и его европейских хозяев».

Как пишет Reuters, 12 октября Песков заявил, что Россия выступает за заключение долгосрочного мирного соглашения, а не за временное прекращение огня.

«В Кремле и президент Путин, и чиновники других уровней неоднократно заявляли, что мы не хотим прекращения огня. Мы стремимся к долгосрочному миру и готовы сделать все возможное для его достижения», — сообщил спикер российского диктатора.

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Что известно о перемирии, о котором объявил Трамп

Напомним, 11 октября Трамп заявил о немедленном начале «энергетического перемирия» между Украиной и Россией, утверждая, что обе стороны согласились на условия. В то же время, официальных подтверждений этой договоренности от Киева или Москвы не было.

Зеленский сказал, что заявление Трампа об «энергетическом перемирии» стало для него новостью, однако Украина готова соблюдать такой режим, если Россия действительно согласилась. В то же время, по данным СМИ и украинских чиновников, на момент объявления в Киеве не было информации о договоренностях.

Кроме того, комментируя слова Трампа о необходимости выборов нового президента Украины, Зеленский объявил, что Киев готов их провести, если президент РФ Владимир Путин согласится на прекращение огня минимум на 60 дней. В то же время глава государства подчеркнул, что это исключительно дело украинского народа, а голосование во время военного положения противоречит Конституции.

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