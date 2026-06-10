Зеленский неожиданно обошел Польшу для поездок за границу: Туск отреагировал

Зеленский и Туск. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Великобританию воспользовался аэропортом молдавского Кишинева, а не польского Жешува, как это было раньше.

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал это на фоне разразившегося из-за УПА скандала между странами.

Во время пресс-конференции у главы польского правительства спросили, о чем свидетельствует изменение маршрута и связано ли это с недоразумениями из-за присвоения бригаде Сил спецопераций ОМУ имени «Героев УПА».

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Туск ответил, что Варшава не вмешивается в решение о маршрутах передвижения украинского лидера.

«Президент Зеленский иногда пользуется другими возможностями, а не только Жешувом. И все. Я не буду ему указывать, как летать. Жешув не был закрыт», — заявил Туск.

Что известно об изменении маршрута

Из данных специализированного ресурса FlightAware стало известно, что Владимир Зеленский во время визита в Великобританию 7 июня сменил маршрут и воспользовался аэропортом Кишинева для перелета. Отмечается, что самолет президента прилетел из Жешува в Кишинев утром в воскресенье. Позже он приземлился в аэропорту Лондона.

История полетов доказывает, что Зеленский регулярно пользовался аэропортом польского Жешува для совершения зарубежных визитов.

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История полетов. Фото: «УП».

Скандал через УПА — что известно

Решение Владимира Зеленского присвоить бригаде собственных войск название «Героев УПА» вызвало возмущение в Польше и спровоцировало переговоры на высоком уровне. На днях в Варшаву прибыл руководитель ОП Кирилл Буданов и встретился с министром национальной обороны с Владиславом Косиняк Камышем.

Отметим, что президент Польши Кароль Навроцкий даже заявил о лишении украинского коллеги Ордена Белого Орла, полученного Зеленским в апреле 2023-го. Несколько дней назад состоялось заседание Капитулы этого ордена по поводу государственной награды для президента Украины. Решение пока не принято.

Дата публикации 20:06, 09.06.26 Количество просмотров 8 Украина и Польша на грани раскола? Как Россия использует исторические споры об УПА

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