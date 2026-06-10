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Зеленский неожиданно обошел Польшу для поездок за границу: Туск отреагировал
Зеленский отказался от привычного перелета во время заграничного визита — вместо Жешува выбрал Кишинев.
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Великобританию воспользовался аэропортом молдавского Кишинева, а не польского Жешува, как это было раньше.
Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал это на фоне разразившегося из-за УПА скандала между странами.
Во время пресс-конференции у главы польского правительства спросили, о чем свидетельствует изменение маршрута и связано ли это с недоразумениями из-за присвоения бригаде Сил спецопераций ОМУ имени «Героев УПА».
Туск ответил, что Варшава не вмешивается в решение о маршрутах передвижения украинского лидера.
«Президент Зеленский иногда пользуется другими возможностями, а не только Жешувом. И все. Я не буду ему указывать, как летать. Жешув не был закрыт», — заявил Туск.
Что известно об изменении маршрута
Из данных специализированного ресурса FlightAware стало известно, что Владимир Зеленский во время визита в Великобританию 7 июня сменил маршрут и воспользовался аэропортом Кишинева для перелета. Отмечается, что самолет президента прилетел из Жешува в Кишинев утром в воскресенье. Позже он приземлился в аэропорту Лондона.
История полетов доказывает, что Зеленский регулярно пользовался аэропортом польского Жешува для совершения зарубежных визитов.
Скандал через УПА — что известно
Решение Владимира Зеленского присвоить бригаде собственных войск название «Героев УПА» вызвало возмущение в Польше и спровоцировало переговоры на высоком уровне. На днях в Варшаву прибыл руководитель ОП Кирилл Буданов и встретился с министром национальной обороны с Владиславом Косиняк Камышем.
Отметим, что президент Польши Кароль Навроцкий даже заявил о лишении украинского коллеги Ордена Белого Орла, полученного Зеленским в апреле 2023-го. Несколько дней назад состоялось заседание Капитулы этого ордена по поводу государственной награды для президента Украины. Решение пока не принято.