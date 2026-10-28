Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос гарантий безопасности для России может обсуждаться в рамках предстоящего мирного урегулирования, но только после завершения войны и обеспечения безопасности Украины.

Об этом сообщает Financial Times.

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Гарантии безопасности для России: что заявил Зеленский

По словам Зеленского, Москва поднимает вопрос собственных гарантий безопасности, однако говорить о них можно только после завершения войны и решения вопросов безопасности Украины.

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«Сначала мы должны решить вопрос этой войны, и только потом искать ответы на вопросы, которые поднимает Россия, исходя из ее собственных взглядов и ожиданий по безопасности», — сказал президент.

Как пишет Financial Times, Зеленский считает, что под гарантиями безопасности Москва понимает гораздо больше, чем отсутствие украинских атак по территории РФ.

«По моему мнению, гарантии безопасности для России — в том понимании, как их видит Россия, — означают изменение системы безопасности в Европе и мире», — отметил Зеленский.

Издание также обращает внимание на позицию Зеленского по поводу участия Европы в будущих договоренностях. Президент подчеркнул, что вопросы, касающиеся НАТО и европейской безопасности, не могут обсуждаться без участия самих европейских стран.

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По данным Financial Times, сейчас рассматриваются три возможных формата гарантий безопасности для Украины: двусторонние гарантии США по принципу, подобному статье 5 НАТО, «коалиция желающих» при поддержке Соединенных Штатов или членство Украины в НАТО. Все эти варианты в той или иной степени предполагают участие европейских партнеров.

Переговоры Украины, России и США в Абу-Даби: что будут обсуждать

Следующая встреча переговорных команд Украины, России и США должна пройти в Абу-Даби в начале ноября. Как пишет Financial Times, Киев ожидает, что переговоры пройдут в период с 6 по 10 ноября.

По словам Зеленского, встреча будет носить преимущественно технический характер. Стороны могут обсудить возможные шаги по деэскалации, в частности в энергетике и Черном море, обмен пленными и вопросы гарантий безопасности.

«Мы можем обсуждать концептуальные вопросы с россиянами при американском посредничестве. Но если мы перейдем к формату гарантий безопасности и будет согласовано, что эти гарантии потребуют привлечения Европы, тогда Европа должна быть частью этих дискуссий», — подчеркнул Зеленский.

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Территориальные вопросы, как отмечает Financial Times, украинский президент готов обсуждать на уровне лидеров.

Издание также обращает внимание на возобновление прямых контактов европейских лидеров с Кремлем. 27 октября президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с Владимиром Путиным. До этого они консультировались с украинской стороной.

Зеленский рассказал FT, что общался со Стуббом и Стере как до, так и после их разговора с Путиным. По словам украинского президента, после этого контакта у европейских лидеров создалось впечатление, что Москва серьезно настроена по поводу предстоящих переговоров в Абу-Даби.

Переговоры США и России и гарантии Украины: что беспокоит Киев

Подготовка к переговорам проходит на фоне активизации контактов между Вашингтоном и Москвой. Как пишет Financial Times, Зеленский опасается, что Россия пытается заинтересовать США в экономическом сотрудничестве.

«Они хотят предложить Соединенным Штатам своего рода „экономический брак“», — сказал Зеленский.

По данным Financial Times, американские и российские переговорщики обсуждали потенциальные экономические проекты после завершения войны, в частности, в нефтяной и авиационной отраслях, а также в сфере титана. Реализация таких договоренностей возможна только при заключении комплексного мирного соглашения.

Зеленский также рассказал изданию о сигналах о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе и проблемах с обеспечением украинского ПВО. По его словам, в текущем году США поставляли Украине в среднем около 12 ракет-перехватчиков для Patriot в месяц. Президент подчеркнул, что этого недостаточно ввиду ракетного потенциала России.

Несмотря на это, Киев готов к взаимным шагам по деэскалации. Зеленский рассказал FT, что после предложения Дональда Трампа прекратить удары по энергетическим объектам Украина на время снизила интенсивность атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

«В те дни наши ребята, вероятно, пытались быть немного осторожнее», — сказал Зеленский.

По словам президента, дальнейшие шаги к деэскалации возможны только на взаимной основе — если Россия будет также соблюдать договоренности.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал ключевые вопросы, на которых Украина планирует сосредоточиться в ходе предстоящих переговоров с Россией и США. Среди них — прекращение ударов по энергетике, безопасность в Черном море, обмен пленными и возвращение депортированных украинских детей. Территориальные вопросы, по словам президента, могут обсуждаться на уровне лидеров.

Зеленский также заявил, что пока неизвестно, когда может состояться его личная встреча с Владимиром Путиным. По словам президента, это зависит от российской стороны, ранее не поддерживавшей такой формат. Глава государства выразил надежду, что возможность для переговоров на уровне лидеров появится в ближайшее время.

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