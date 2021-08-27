Зеленский, несмотря на туман, таки добрался на парад ко Дню Независимости Молдовы

Зеленский, несмотря на туман, таки добрался на парад ко Дню Независимости Молдовы

После дозаправки в Одессе самолет президента таки вылетел в Кишинев

Самолет президента Украины Владимира Зеленского после дозаправки в Одессе таки вылетел в Кишинев. Зеленский успел на финальную часть парада, посвященного 30-летию независимости Молдовы.

Об этом информирует Newsmaker.

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По состоянию на 12:10 Зеленский прибыл на Майдан Великого национального собрания и успел посмотреть финальную часть парада, посвященного 30-летию Независимости Молдовы.

Президент Румынии Клаусс Йоханнис тоже не смог вовремя добраться до Кишинева. Его самолет ждал на взлетной полосе в Бухаресте, пока в Кишиневе улучшатся погодные условия. Он уже приземлился в Кишиневе и прибыл на парад.

Праздничные мероприятия в Кишиневе начались без Зеленского и Йоханниса, но в присутствии президента Польши Анджея Дуды, который прибыл в Кишинев накануне.

Напомним, 27 августа самолет Зеленского не смог сесть в Кишиневе за сильного тумана и был вынужден пойти на посадку в Одессу.

Украинский президент участвует в торжествах в Кишиневе, организованных по случаю 30-й годовщины Независимости Молдовы. Майя Санду вместе с Зеленским, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Румынии Клауссом Йоханнисом примет участие в торжествах, организованных на площади Великого национального собрания. После этого состоится ряд двусторонний встреч.

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