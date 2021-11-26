Зеленский: Ни о каком путче речи не может быть, наша армия – не путчисты

Зеленский: Ни о каком путче речи не может быть, наша армия – не путчисты

Президент подчеркнул, что украинская армия – с народом.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свое высказывание о возможном госперевороте.

Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона 26 ноября.

"У нас серьезная армия. Я уважаю армию. Я знаю, что они меня уважают. Они защищают наше государство и точно не занимаются никакими путчами и этими пустяками. Я сказал, что есть информация от агентуры, даже есть аудиозапись, где обсуждался этот вопрос ( госпереворота – Ред.), затягивание этого человека, о котором я сказал, в эту ситуацию. Затягивание подразумевается прежде всего поддержки финансовой. Здесь все понятно. К путчу это не имеет никакого отношения", — отметил он.

По словам президента, украинская армия – не путчисты. Потому что армия – с народом.

"А то, что разгоняют некоторые медиа, что "люди завтра выйдут", "мы будем здесь стоять". По поводу чего стоять. Никто не изменял государству. И потому поддержки этого в обществе нет. Если бы она была, поверьте, путчей не было бы. Я бы ушел бы, зная, что изменилось бы отношение народа ко мне. Это и есть информационная война. Никакого путча у нас не будет. А если кому-то это очень хочется, то это ошибка и будет последней ошибкой для этих людей в нашем государстве", – резюмировал он.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс- марафона заявил о подготовке государственного переворота. По его словам, есть агентурная информация о том, что в Украине и России обсуждается участие в этом перевороте олигарха Рината Ахметова.

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