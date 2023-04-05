Зеленский о членстве в НАТО: "В этом вопросе Украина будет бескомпромиссной"

Он поблагодарил Польшу, что она находится вместе с Украиной на этом пути.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил союзникам, что не стоит искать альтернативу вступлению государства в НАТО, ведь оно будет бескомпромиссным на этом пути.

Об этом Зеленский на пресс-конференции в Польше 5 апреля.

"Украина – страна теплая, дружеская, но в этой войне бескомпромиссна в том, что мы не отдадим нашу землю, свободу, наших детей и не отдадим свою независимость", – отметил глава государства.

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Он добавил, что Украина бескомпромиссна и в дружбе, и считает Польшу реальным другом навеки, а не только союзником.

Президент также отметил, что его польский коллега Анджей Дуда тоже был бескомпромиссным, когда поддержал Киев на пути в Евросоюз. Зеленский подчеркнул, что Украина получила кандидатство на вступление в ЕС благодаря многим партнерам, но, прежде всего, благодаря Польше.

"Так же я хотел бы сказать и передать всем нашим партнерам, которые постоянно ищут компромиссы для Украины на пути в НАТО, что и в этом вопросе Украина будет бескомпромиссной. И я благодарен, что на этом пути с нами Польша", – заверил украинский лидер.

Напомним, накануне издание Wall Street Journal в своей статье сообщило, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня Альянса. Так что лидеры стран-членов блока обсуждают, какой утешительный приз предложить Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что вопрос плана к членству в НАТО снят с повестки дня, ведь государство подало заявку на вступление в Альянс. Речь идет о дополнительном укреплении пакета помощи НАТО, но это, по словам министра, не может быть заменой или условием для членства.

Добавим, Зеленский 4 апреля спрогнозировал, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе может быть "достаточно амбициозным".

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