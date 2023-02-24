Зеленский о дальнобойном оружии: "Мы договорились с Британией"

Президент подчеркнул, что дальнобойное оружие – это защита гражданского населения.
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что государству нужно дальнобойное оружие и сообщил о договоренности с Великобританией о передаче таких средств.
Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции 24 февраля.
"Нужно разъяснять, что дальнобойное оружие – это защита гражданского населения. Мы договорились с Британией. Другой вид (чем ATACMS – ред.), но дальнобойное оружие", – сказал Зеленский.
"Но нужно было много работать, потому что представление, что Украине нужно дальнобойное оружие, чтобы бить по России, – этот нарратив распространяют разные институты. Они не только в России, но и во многих столицах мира", – добавил он.
Напомним, накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что решение западных союзников о предоставлении государству дальнобойного оружия уже принято.
Отметим, что этому предшествовала встреча Зеленского с британским премьером Риши Сунаком в начале февраля. Тогда глава правительства Великобритании пообещал усиление украинской системы ПВО и заявил об обсуждении предоставления государству дальнобойных ракет.
Зеленский тогда подчеркивал, что "коалиция ракет большой дальности" являеться последней из всех: "Она позволит нам заставить зло полностью уйти из нашей страны".
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