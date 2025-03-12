Зеленский о гарантиях безопасности: детали станут известны после 30-дневного перемирия

Этот период должен использоваться для того, чтобы согласовать с союзниками конкретные шаги и форматы будущих гарантий безопасности для Украины после войны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины будет обсуждаться более подробно только при условии 30-дневной тишины на фронте.

Об этом он заявил во время брифинга.

По его словам, этот период должен использоваться для того, чтобы согласовать с союзниками конкретные шаги и форматы будущих гарантий безопасности для Украины после войны.

"Эти 30 дней выделяют именно для того, чтобы возложить предложения на бумагу, согласованные с союзниками шаги и форматы тех или иных гарантий безопасности, которые будут у Украины после этой войны", – отметил Зеленский.

Напомним, Украина согласилась принять предложение США по немедленному 30-дневному прекращению огня и принять меры для восстановления крепкого мира после вторжения России.