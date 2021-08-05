Зеленский о Крыме и Донбассе: от кого зависит деоккупация и что делать жителям этих территорий

Зеленский о Крыме и Донбассе: от кого зависит деоккупация и что делать жителям этих территорий

Главные тезисы интервью главы государства на телеканале "Дом".

В четверг, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский дал пространное интервью телеканалу "Дом", который финансируется из государственного бюджета и вещает на оккупированные территории Донбасса и Крыма. ТСН.ua собрал главные тезисы из заявлений главы государства в этой беседе с журналистом.

О деоккупации Донбасса

Вспомнив свое предвыборное обещание завершить войну на Донбассе за один год, президент Зеленский отметил, что теперь все зависит только от президента РФ Владимира Путина.

"Президент РФ знает мое мнение: сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, деоккупации наших территорий зависит от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живет. И люди на Донбассе должны это понимать", — подчеркнул украинский президент.

По его словам, для выполнения минских договоренностей на Донбассе должна воцариться "тишина", поскольку он не планирует садиться за стол переговоров с людьми с оружием в руках. "Далее — вывод войск. И мы должны зайти очень аккуратно, очень аккуратно дойти до нашей границы", — подчеркнул Зеленский.

О жителях ОРДЛО и Крыма

Жителей Донбасса и Крыма Владимир Зеленский призвал противостоять российской оккупации. Не обязательно, по его мнению, оказывать открытое сопротивление, достаточно будет доносить правду о том, что происходит на оккупированных территориях, детям.

"Они не должны соглашаться с тем, что там происходит... И День Независимости праздновать. Так, не громко, не вывешивая флаг на балконе, потому что это опасно. Не надо. Берегите свою жизнь. Но дети. Детям надо говорить, кто они. Детям, дома ", — сказал президент.

Тем жителям оккупированных территорий, которые считают себя русскими, Зеленский посоветовал ехать в Россию.

"Я считаю, если ты живешь на территории оккупированного Донбасса и, если ты считаешь, что "Наше дело правое — нам в РФ, мы русские ", большой ошибкой будет оставаться жить на Донбассе", — подчеркнул он.

Об интеграции ОРДЛО с Россией

Выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО Зеленский сравнил с паспортизацией в аннексирована Крыму. "По сути, паспортизация (в ОРДЛО, — ТСН) ничем не отличается от паспортизации, которая была в Крыму. Сначала ты раздаешь паспорта РФ, а затем заходишь и говоришь: я защищаю свое население, уже не только русскоязычное. Вот почему это опасно", — пояснил он.

Участие украинцев из ОРДЛО в выборах в Госдуму РФ президент Украины назвал рабством. "Вторая история с паспортизацией — выборы в Госдуму, то еще куда-то. И вот украинцы с российскими паспортами — их сажают в автобусы, вывозят, заставляют голосовать. Это рабство какое-то ", — отметил Зеленский.

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Об украинском Крыме и Донбассе

Президент Зеленский заявил, что ни Донбасс, ни Крым никогда не станут российскими территориями, несмотря на то, сколько времени продлится оккупация. "Неважно, сколько [эта территория] будет оккупированной. Это как стена в Берлине. В любом случае люди, история воспользуются моментом - и стена рухнет", — отметил он.

По мнению главы государства, люди, которые оккупировали Крым, никогда не будут любить полуостров так, как украинцы. "Их поколение не будут здесь расти. Это никогда не будет российской территорией. Нельзя прошить голову татарам и сказать, что здесь вас не было. Да хоть перепишите историю. Так невозможно! Все они вернутся домой. Вопрос времени", — заявил Зеленский.

О последствиях оккупации для России

По мнению Зеленского, русская история еще осудит шаги власти России относительно аннексированного Крыма.

"Русская история еще будет оплакивать свои же шаги и решения по Крыму. Почему я говорю сейчас "Крым", а не "Донбасс". А потому что Крым — это первая спичка, первый огонек, из-за которого два народа реально — возможно, на поколение, два — так друг к другу относятся. Не хотят видеть, не хотят слышать ", — пояснил глава государства.

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