Зеленский о Московском Патриархате: "Десятилетиями прославляли войну и оправдывали агрессию"

Украина больше не позволит Московскому патриархату (УПЦ МП) действовать как инструмент влияния России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Зеленский подчеркнул, что церковь, которая поддерживает идеологию "русского мира", не может иметь места в независимом государстве.

"Московский патриархат — это не о вере, это о политике. Они десятилетиями работали на Кремль, распространяли пророссийские нарративы, благословляли войну и оправдывали агрессию. Мы не можем позволить, чтобы в Украине действовала структура, которая фактически является частью российской пропагандистской машины", — объяснил президент.

Напомним, Рада приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ. 24 августа президент Зеленский подписал этот закон.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину УПЦ (МП) объявила курс на независимость от Московского патриархата, заявив о самостоятельности и независимости от Москвы. Однако после этого в Русской православной церкви (РПЦ) сказали, что единство с УПЦ сохраняется.

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