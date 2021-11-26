Зеленский о назначении заместителя Ермака: Шурма – очень мощный человек

По словам президента, очень сложно найти профессиональных людей.

Новым заместителем Ермака стал экс-гендиректор "Запорожстали". Соответствующий указ подписал 23 ноября глава государства Владимир Зеленский.

Об этом глава государства заявил во время прессмарафона 26 ноября.

"Этот вопрос к руководителю Офиса президента (Андрею Ермаку — Ред.), у него сейчас есть несколько заместителей. Есть Тимошенко, есть Татаров, есть Смирнов, есть Шурма. Это его личная ответственность передо мной за результат. Очень сложно найти профессиональных людей. Сегодня мы нашли Шурму как зама по экономике. Очень мощный человек, я считаю. Поэтому есть ошибки, есть победы", — отметил он.

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