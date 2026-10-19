Зеленский о ночной атаке: партнеры снова не предупредили Украину о баллистике

Владимир Зеленский / © Zelenskiy/Official

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку по Украине и подчеркнул, что партнеры не предупредили об угрозе баллистики.

Об этом говорится в его Телеграм.

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«Снова российская баллистическая атака несколькими волнами за ночь, и снова не было предупреждения от партнеров. Снова мишенью были энергетика и инфраструктура, но повреждены также медицинская клиника, школа, станция метро и обычные жилые дома. В общей сложности россияне применили 16 баллистических ракет, и это была целенаправленная атака против Киева и Киевщины. Также были применены россиянами более двух сотен дронов разных типов, в том числе и реактивные „Шахеды“. К сожалению, есть жертвы», — отметил президент.

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По его данным, всего за одну эту ночь повреждено более 10 объектов энергетической инфраструктуры и, по меньшей мере, 550 тысяч семей остались без света. Ремонтные бригады работают на местах.

«Украина никогда не хотела этой войны, и мы восприняли положительно буквально каждую попытку партнеров завершить эту войну достойно, на каждое предложение прекращения огня был наш положительный ответ. Баллистика, „Шахеды“ и убийства являются снова и снова ответами России. Путин не хочет не только завершения этой войны, но даже любых деэскалационных шагов. Каждый из партнеров сталкивался с этим лично, когда слышал отказ от России. И очень важно называть вещи своими именами», — добавил он.

В то же время президент призвал называть агрессора агрессором и помогать Украине защищать жизнь: «Когда поставка ракет для украинского ПВО блокируется, а Россия получает ослабление или отсрочку санкций, это, к сожалению, отрицание реальности со стороны партнеров. В действительности война продолжается и продолжается только через российские удары, российское желание эту войну затягивать».

Атака по Украине — что известно

В ночь на 19 октября Россия атаковала Украину баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-400, крылатыми ракетами «Искандер-К» и 269 дронами. Под атакой были Киев, Волынь и ряд регионов.

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Как пишут Воздушные силы ВСУ, украинская ППО обезвредила 247 целей:

4 крылатые ракеты Искандер-К

243 вражеских «Шахедов» (из них — 43 реактивных), дронов S-8000 «Бандероль», «Гербера» и других типов

Остальные дроны и ракет попали по 25 локациям, еще в восьми местах упали обломки.

В Киеве из-за атаки погиб один человек, восемь пострадали. Россияне повредили станцию метро «Черниговская», а также торговый центр Cosmo Multimall.

Российские войска нанесли удар по объектам энергетики в Винницкой области, зафиксировано разрушение. В части области и областного центра отсутствует электро- и водоснабжение.

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Глава управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что США не предупредили Украину о первой волне баллистической угрозы во время российского удара вечером, 18 октября.

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