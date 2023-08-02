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Зеленский о ночной атаке по Украине: "Россию можно и нужно остановить"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Зеленский о ночной атаке по Украине: "Россию можно и нужно остановить"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку дронами по Украине 2 августа / Фото: Офис президента Украины

Президент отметил – "когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы – это угроза всем на всех континентах".

Президент Украины Владимир Зеленский после ночной атаки российскими дронами 2 августа заявил, что мир должен реагировать на это, и что Россию можно и нужно остановить.

Об этом глава государства написал в Сети.

"Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много "шахедов". К счастью, обошлось без жертв", – говорится в заявлении президента.

Он отметил, что, к сожалению, есть повреждения и самые существенные – на юге Украины. Там российские оккупанты снова нанесли удары по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности. По словам Зеленского, все оперативные службы работали эффективно.

"Мир должен реагировать. Когда мишенью есть гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы – это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить", – подчеркнул президент.

Что известно о ночной атаке по Украине 2 августа

Оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed в ночь на 2 августа. Силы ПВО уничтожили 23 вражеских беспилотника: 16 из них – на подлетах к Киеву.

Однако в Киеве обломки сбитых дронов упали в нескольких районах: повреждены нежилые помещения и дорожное покрытие, загорелось дерево.

В то же время в Одесской области захватчики попали по объектам портовой и промышленной инфраструктуры, вспыхнули пожары, поврежден элеватор.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Первые фото последствий атаки на Киев! "Шахеды" летели несколькими группами"

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Дата публикации
Просмотры
1498
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