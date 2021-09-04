Зеленский о новых задержаниях в Крыму: Так РФ реагирует на начало работы Крымской платформы

Зеленский о новых задержаниях в Крыму: Так РФ реагирует на начало работы Крымской платформы

По словам президента, все задержанные должны быть освобождены.

Президент Владимир Зеленский расценивает очередные обыски и задержания в оккупированном Крыму как реакцию РФ на начало работы Крымской платформы и требует освободить незаконно задержанных.

Об этом в субботу, 4 сентября, он написал вТвиттере.

"Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. В их домах происходят очередные обыски и задержания. Уже забрали Наримана Джелялова, 1-го заместителя председателя Меджлиса. Так РФ реагирует на начало работы Крымской платформы. Все задержанные должны быть освобождены!" — отметил Зеленский.

Напомним:

В оккупированном Крыму русская ФСБ задержала пять крымскотатарских активистов: на связь они не выходят. Перед этим в их домах провели обыски.

Новости мира: ПАСЕ приняла резолюцию о нарушении прав крымских татар в оккупированном Крыму

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