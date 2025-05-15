Зеленский о переговорах: могут ли договориться о прекращении огня без Путина

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский ответил, планировалось ли на переговорах в Стамбуле рассматривать какие-либо другие темы, кроме прекращения огня.

Об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции.

Зеленский напомнил, что это уже далеко не в первый раз проходят переговоры. Ранее переговоры проходили в разных форматах в Саудовской Аравии, Британии и Франции на разных площадках.

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«Были немного разные форматы. Это была возможность, потому что Россия предложила в медиа, что Путин готов к прямым переговорам. Я действительно сразу отреагировал, что мы будем. Я буду в этот день. Потом появилась другая информация, что еще неизвестно (будет ли Путин — Ред.)», — говорит Зеленский.

Он подчеркнул, что все стороны должны демонстрировать готовность к переговорам. По мнению Зеленского, первым шагом должно быть безусловное прекращение огня.

«Если безусловное прекращение огня можно сегодня сделать на уровне технических групп, без лидеров, нет вопросов, можно не встречаться (с Путиным — Ред.)», — сказал он.

Однако глава государства уверен, что такие важные вещи, как безусловное прекращение огня, должны решаться на прямых переговорах лидеров.

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«Я здесь. Мы готовы к прямым переговорам», — подытожил Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, что будет обсуждать украинская делегация в Стамбуле.