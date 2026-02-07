Зеленский о переговорах: россияне сменили риторику, но "веры им - ноль"

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина имеет четко сформулированное видение завершения войны и ожидает от России однозначного ответа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть перемены в их риторике. Но веры им – ноль. Я думаю, что у них к нам примерно те же чувства, что и были, потому что они Украину ненавидят, вот и все. Относительно смены риторики. Хочу объяснить, что это значит. Российская делегация уже без этих пустых "исторических альманахов" и экскурсов, она теперь о другом и более конкретно - что делаем, а что не делаем, на что готовы, на что не готовы, как будем мониторить прекращение огня и другие конкретные вещи», - сказал он.

По словам главы государства, военные обсуждали технический мониторинг возможного режима тишины. Российская сторона согласна с идеей контроля за прекращением огня с участием США, если на это пойдут американцы.

«Американцы знают нашу позицию: мы хотим, чтобы были иностранцы, включая американцев, чтобы тишина и мониторинг были реальными. Американцы не готовы говорить о других иностранцах, потому что готовы говорить о себе, и понимают, что они готовы будут поддерживать это», — отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что в ходе переговоров Украины, США и России в Абу-Даби 4–5 февраля стороны сосредоточятся на обсуждении информации, с которой вернулась российская делегация, а Украина поддержит любые инициативы по деэскалации.