Зеленский о переговорах с Путиным: "Мы обращались даже не десятки раз"

Зеленский о переговорах с Путиным: "Мы обращались даже не десятки раз"

Тысячи людей погибли из-за того, что Россия ни разу не подтвердила возможность встречи, подчеркнул президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние два года государство даже не десятки раз обращалось к России с инициативой переговоров, однако РФ ни разу не подтвердила возможность встречи.

Об этом глава государства рассказал в разговоре с иностранными СМИ.

"За последние два года я ни разу не слышал, что может быть диалог. А мы обращались даже не десятки раз. Я все это фиксировал. Я думаю, что я провел сотню переговоров с лидерами разных государств, которым я давал возможность быть переговорщиками, быть посредниками, быть медиаторами, быть кем угодно, чтобы состоялась просто встреча", – рассказал Зеленский.

"Вы должны знать, что все эти тысячи людей, погибших из-за того, что Россия ни разу не подтвердила возможность встречи. И это их ответственность, абсолютно, полностью", — подчеркнул президент.

"Поэтому сейчас я говорю – да, мы готовы (к переговорам – ред.). Они проговаривают некоторые шаги этой адженды, как оно должно произойти. Были с самого начала, вы это знаете, какие-то ультиматумы со стороны Российской Федерации. Мы не пошли на любые ультиматумы. И война углублялась. Сейчас мы видим, что быстрой операции трехдневной или четырехдневной не произошло по оккупации нашего государства, смене руководства нашего государства, смене флага и т.д. Уверен — и не произойдет", — подчеркнул президент Украины.

Напомним, Зеленский также сообщил, что на сегодняшний день группа украинцев и российских представителей обсуждают те или иные вопросы. Сейчас они начали о чем-то говорить, а не бросать только ультиматумы.

Читайте также: