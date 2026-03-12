Зеленский о переговорах с РФ, ПВО Patriot и "союзника Кремля" Орбана: главное из интервью Politico

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский наметил жесткую рамку предстоящих переговоров с РФ, отвергнув возможность территориальных компромиссов и «эмоциональной» дружбы с Путиным, которого считает убийцей. Кроме того, президент прямо назвал Виктора Орбана союзником Кремля и предупредил об опасных последствиях смещения мирового внимания на конфликт на Ближнем Востоке. Глава государства также раскрыл детали своего разговора с Дональдом Трампом по поводу гарантий безопасности, которые остаются критическим вопросом для выживания Украины.

Об этом все Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Politico.

Мирные переговоры и договор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский расставил точки над «і» в вопросе потенциальных переговоров с Москвой. Глава государства подчеркнул, что прекращение войны не имеет ничего общего с возобновлением отношений или личными эмоциями, ведь речь идет о стратегической необходимости выживания страны.

Президент Украины в интервью Politico прокомментировал, как возможный мирный договор с Путиным согласовывается с личной неприязнью. Зеленский подчеркнул, что мир — это, прежде всего, юридический инструмент для остановки кровопролития, а не проявление симпатий.

Никто не говорит, что нужно подружиться. Никакой дружбы он убийца. Он пытался оккупировать нас и убил многих людей. Мы ответили — и он потерял много военных. Такое отношение вполне понятно. Но нам нужен мир. Мир — это не вопрос эмоций. Ненависть — это об эмоциях», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что мирный договор — это конкретный документ, который дает людям возможность жить и остановить войну. Здесь речь идет не о личных отношениях.

Компромисс в переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет искать приемлемые для всех компромиссы для завершения войны ценой территорий государства. Он акцентировал, что Украина продемонстрировала множество компромиссов, но России нужно все больше и больше.

Журналист Politico поинтересовался у Зеленского, существует ли определенная цель, достигнув которой он мог бы рассмотреть возможность передать России восточные территории Украины, как того требует Кремль.

Я не в том положении, чтобы думать о том, как найти компромисс и что будет приемлемо для всех вокруг меня. Я президент, и я должен защищать Конституцию, независимость моей страны и моего народа. Все мои действия основываются на этих принципах. Это для меня очень очевидно», — ответил украинский лидер.

Президент также подчеркнул, что завершение войны на условиях, выдвигаемых Россией, может стать серьезным риском и даже исторической ошибкой.

По словам Зеленского, Украина уже продемонстрировала значительную готовность к компромиссам, однако аппетиты России только растут. Он также напомнил о ситуации в прошлом году, когда американская администрация призвала Украину согласиться на прекращение огня, предупреждая, что в противном случае помощь может быть прекращена.

«Я думаю, это был самый большой компромисс, на который была готова и до сих пор готова вся наша страна. Но таких компромиссов России уже недостаточно, ей нужно все больше и больше, больше и больше. Это медленная оккупация», — объяснил Зеленский.

Война на Ближнем Востоке: как вовлечена Украина и как это на нее повлияет

Украина предлагает Соединенным Штатам свой опыт и технологии в сфере противовоздушной обороны и борьбы с дронами. Об этом заявил Владимир Зеленский. Он пояснил, что речь идет не о наступательных действиях или привлечении иностранных солдат, а об оборонных линиях и защите воздушного пространства Европы.

«Планировалось большое соглашение с США по производству дронов, но требуется исключение от Белого дома для его подписания. Эти системы могут защищать от сотен или тысяч иранских ракет и дронов-камикадзе. В то же время, три украинских команды уже отправились в страны Ближнего Востока, чтобы поделиться знаниями, опытом и техническими ресурсами», — уточнил он.

Кроме того, Украина сообщила, что ее эксперты в ближайшее время начнут помогать защищать объекты в странах Ближнего Востока от атак иранских дронов.

Ракеты Patriot и риски ослабления санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Politico пояснил, что хотя США и партнеры оказывают Украине помощь, объем ракет PAC-2 и PAC-3 для ПВО значительно меньше, чем тот, который получил Ближний Восток. Он отметил, что в настоящее время у Украины ограничено количество таких ракет, и это создает вызовы для обороны.

Зеленский также подчеркнул, что вопрос возможного ослабления санкций против российской нефти и газа является большим риском. Он предупредил, что снятие ограничений в критический момент может подорвать эффективность санкций и угрожать безопасности Украины и глобальной энергетической инфраструктуре.

Президент подчеркнул, что важно держать санкционное давление на Россию и не допустить уменьшения поддержки международного сообщества.

Война с Ираном смещает внимание мира с Украиной

В интервью Politico президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что появление нового конфликта на Ближнем Востоке уже влияет на международный фокус войны России против Украины.

По словам президента, для Украины очень важно, чтобы мир и дальше сохранял внимание к российской агрессии. Именно поэтому большую роль играет работа журналистов из разных стран, приезжающих в Украину и показывающих реальную ситуацию.

Зеленский признал, что начало новой войны на Ближнем Востоке неизбежно приводит к определенному смещению внимания международного сообщества.

«Нам нужен фокус в Украине. Нам нужно держать этот фокус», — подчеркнул глава государства.

Гарантии безопасности для Украины: Зеленский о рисках и надеждах

В интервью Politico Владимир Зеленский заявил, что до сих пор считает вступление в НАТО сильнейшей гарантией безопасности для Украины.

По словам президента, во время разговора Дональд Трамп поинтересовался, могут ли гарантии безопасности от США быть сильнее гарантий НАТО.

«Я ответил: сегодня это зависит от вас, господин президент. Дай Бог, чтобы мы получили более сильные гарантии, чем у НАТО. Но что после вас и что будет после меня? Кто даст это обещание? Возможно, другая команда США скажет, что не готова продлевать такие гарантии», — отметил он.

Президент подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности станет самой большой проблемой для Украины после завершения войны: «Надежной гарантией было бы обязательство, что в случае новой агрессии союзники придут защищать Украину своими войсками. Но сейчас об этом даже никто не говорит.

Зеленский об Орбане и шантаже со стороны Венгрии

Конфликт между Украиной и Венгрией гораздо шире, ведь речь идет об отношениях Европы и венгерского премьер-министра Виктора Орбана, считает президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению президента, Орбан делает то же, что и российский «фюрер» Владимир Путин, только не атакует Украину дронами и ракетами и не отправляет военных. Зеленский отметил, что с начала войны премьер Венгрии блокировал все решения, которые были бы выгодны Киеву.

«С самого начала этой войны они четко заявили, что не будут поддерживать Украину, потому что у них есть настоящие друзья в России. Они — друзья, стратегические партнеры. Это важно для них, потому они блокировали все это. Вот почему это не личное. Дело не в личном. Дело в жизни украинцев, в безопасности Украины и Европы», — подчеркнул президент.

Зеленский говорит, что союзники Российской Федерации не только Северная Корея, Китай и Беларусь. Орбана также является союзником Кремля, добавил он.

«Он (Орбан — ред.) стоит на стороне российского лидера и делает то же самое: блокирует все для Украины. Только одного он сегодня не делает: не атакует ракетами и дронами нашу территорию и не отправляет военных. Он блокирует деньги, оружие, наш путь в ЕС, распространяет российские нарративы», — резюмировал президент.