Зеленский о переговорах с США в Саудовской Аравии: сделаем все, чтобы интересы Украины были учтены

Украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы.

Украина рассчитывает, что переговоры с США в Саудовской Аравии будут результативными. А украинские интересы – учтены.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 8 марта.

"Мы готовим встречу в Саудовской Аравии. Уверен, что встреча будет результативной: мы в Украине на это настроены. Очень. Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены – учтены так, как нужно", — подчеркнул президент.

Как уже ранее рассказывал Зеленский, украинскую делегацию будут представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил инициативу по установлению перемирия в воздухе и море как первый шаг к завершению войны с Россией. Эту идею поддержал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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