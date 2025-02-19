Зеленский о переговорах в Саудовской Аравии: важные вопросы остаются без ответа

По его словам, на встрече не поднимались ключевые для Украины вопросы, в частности, по военнопленным и ракетным ударам по украинским городам.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование состоявшимися в Саудовской Аравии переговорами с участием министров иностранных дел США и России. По его словам, на встрече не поднимались ключевые для Украины вопросы, в частности, по военнопленным и ракетным ударам по украинским городам.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

"В Саудовской Аравии встречаются министры иностранных дел двух государств, в присутствии министра МИД третьего государства, и не поднимают вопрос пленных. И точно не поднимают вопрос о ракетных ударах", — заявил Зеленский.

Также он отметил, что не получил ответа от США о возможности увеличения поставок систем Patriot, критически необходимых для защиты украинского неба.

"На мои вопросы относительно увеличения Patriot я не услышал ответа от США, хотя это те вопросы, которые очень важны", — подчеркнул президент.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможные переговоры с РФ. В частности, он подчеркнул, что является неудобным человеком для российского диктатора Владимира Путина.