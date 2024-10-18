Зеленский о Плане победы и НАТО: "большинство на нашей стороне"

Как подчеркнул президент, "если мы не получим приглашение в НАТО, моральный дух упадет".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство партнеров его поддерживают. В то же время на других нужно давить.

Об этом глава государства сказал в интервью Financial Times.

Как заявил Зеленский, несмотря на то, что все члены НАТО согласились с тем, что Украина находится на "необратимом пути" к членству, США и Германия выступают против официального приглашения к присоединению из-за страха эскалации конфликта с Россией.

По словам президента, некоторые чиновники в частных разговорах предполагали, что вступление Украины в Альянс может быть использовано как разменная монета в любых переговорах с РФ. Однако Зеленский отметил, что это поднимет моральный дух украинцев, в частности, военных.

"Приглашение означает еще один шаг к НАТО, а это значит, что их дети не погибнут. Никогда, потому что мы будем членом НАТО. Если мы не получим приглашение в НАТО, моральный дух упадет", — подчеркнул глава государства.

Он также сравнил дебаты о членстве в Альянсе с предидущими дискуссиями о предоставлении Украине комплексов Patriot или истребителей F-16, где западные столицы сначала отказывались, а затем медленно пришли к согласию и согласились.

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Зеленский отметил, что война не закончится, пока президент России Владимир Путин не почувствует, что должен закончить ее, а он понимает только силу.

"Это зависит не от России, а от воли наших партнеров. Большинство на нашей стороне. Но мы должны давить на других", – добавил президент Украины.

К слову, 17 октября Зеленский представил План победы на заседании Европейского совета. Он также заявил, что Украина готовит Формулу мира, содержащую все аспекты восстановления мира.

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