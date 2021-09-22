Зеленский о покушении на убийство Шефира: Это реакция на реальные изменения в государстве

Зеленский о покушении на убийство Шефира: Это реакция на реальные изменения в государстве

По словам главы государства, таких шагов в отношении близких людей президента даже в очень сложное время после 2014 года не было.

Предполагаемая версия покушения на Сергея Шефира — реакция различных политико-финансовых групп на курс и деятельность президентской команды по ограничению их влияния в Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Нью-Йорке в среду, 22 сентября, в комментарии телеканалу "Дом".

"Таких шагов в отношении близких людей президента даже в очень сложное время после 2014 года не было. То есть это свидетельствует о реакции на реальные изменения в государстве, которые мы хотим делать. И даже то, что нам еще не удалось, — это направление мы выбрали правильно. Это свидетельствует о том, что если раньше все контролировали различные группы, то сегодня из рук это уплывает. Поэтому я считаю, что это одна из возможных версий того, что к сожалению, произошло ", — сказал Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул, что не намерен их обвинять.

"Будем ожидать следствия", — резюмировал президент.

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По словам Зеленского, правоохранители будут искать непосредственных исполнителей покушения на убийство Шефира. "Я не могу сказать с уверенностью, что найдут. Я думаю, что будут делать все, чтобы найти ... Сейчас мне кажется, правоохранительные органы гораздо более открыто работают и для общества в частности, поэтому никаких запугиваний. Просто нужно сделать свою работу и соответствующие выводы ", — сказал он.

Президент также сказал, что расценивает покушение на Шефира как давление непосредственно на него.

"Для меня важна ситуация, которая сложилась, — и даже не потому, что это мой товарищ, хотя это мой очень теплый и близкий друг — что в принципе в наше современное время находят именно такие попытки, такие шаги, чтобы влиять. Влиять на меня невозможно ", — подчеркнул он.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский сделал заявление о покушении на своего помощника, подчеркнув, что инцидент не повлияет на выбранный его командой курс. Зеленский отметил, что неизвестные обстреляли авто не просто его помощника, а близкого друга. "Считается, что это было покушение на убийство", — подчеркнул он. По словам президента, ему пока не известно, кто за этим стоит.

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