Зеленский о помощи США: "Грант — это не долг, и мы не будем его возвращать"

Украина не признает 500 миллиардов долгом и даже не готова фиксировать 100 миллиардов. Гранты не являются долгами, и Украина не собирается принимать условия, противоречащие этой позиции.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.

«Теперь 500 миллиардов. Давайте сначала с цифрой разберемся. То есть я знаю, что у нас было 100. И это факт., даже 100 миллиардов я не готов фиксировать", — рассказал Зеленский.

Лидер Украины пояснил, что страна не должна признавать гранты как долги, ведь поддержка была оказана по соглашению с США, и это не обязательство возвращения.

"Объясню, почему. Потому что мы не должны признавать гранты как долги. Нравится это или не нравится, я договаривался с Байденом, и договаривался с Конгрессом Соединенных Штатов Америки, я благодарен Конгрессу, это была поддержка двух партий, и поддержка грантов — не может, это не долг, и не долг, и мы не должны. ю, но это и есть соглашение, которое было раньше, это грант. То есть вопрос не в цифре, вопрос в том, что мы не признаем, что это долг", — рассказал он.

По его словам, Украина готова к новому соглашению с США, где помощь оказывается с условием возврата с прибылью. Лидер страны подчеркнул, что хотя это может быть неудобно, помощь нужна, и если условия изменятся, Украина согласится.

"Если условие сегодня таково, что Соединенные Штаты Америки, наши стратегические партнеры говорят: мы вам будем давать помощь, но вы должны ее вернуть и с прибылью для Соединенных Штатов Америки — это соглашение, не грант. Это новое соглашение, и я так и сказал, я готов к такому диалогу, и я уверен, что он нам нужен. такие, что мы не предоставим вам помощь, если вы не подпишете соглашение, тогда понятно", — сказал гарант.

Напомним, ранее мы писали о том, что данные о помощи США Украине, озвученные американским лидером Дональдом Трампом, значительно превышают реальные расходы. Президент Трамп заявил, что США выделили 350 млрд долларов в поддержку Украины, однако эта цифра не подтверждается официальными источниками.

Зеленский во время пресс-конференции 19 февраля заявил, что война для Украины обошлась в 320 миллиардов долларов. Из этой суммы 120 миллиардов долларов – это вклад украинского народа и налогоплательщиков, а 200 миллиардов долларов поступило от США и ЕС. Он уточнил, что эта сумма включает в себя стоимость вооруженных поставок.

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