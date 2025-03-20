Зеленский о прекращении огня и планах России: главные заявления президента

Россия не отказывается от своих намерений.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений по прекращению огня и территориальных претензий кремлевского диктатора Владимира Путина.

В частности, глава государства предупредил о новой угрозе России и раскрыл планы оккупантов.

ТСН.ua собрал ключевые заявления Зеленского, которые он сделал за последние сутки.

Быстрое окончание войны

Зеленский убежден, что сценарий скорого окончания войны может быть вполне реален.

Он считает, что он возможен из-за прекращения огня, создающего "окно возможностей". Даже если одна из сторон нарушает соглашение, политическая воля, объявленная миру, позволяет составить план и давить на нарушителей.

"Если прекращение огня на месяц, на два месяца — это окно возможностей, когда можно составить план и пытаться всеми давить на кого-либо, кто срывает это, но можно закончить войну. Может ту или иную стадию войны, как мы говорим, горячую стадию, еще не обо всем договориться, но можно закончить войну", — сказал он.

Также, по словам Зеленского, Украина готова к любым шагам вместе с США, которые будут приближать прекращение огня и окончание войны в целом.

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"Мы предложили с самого начала прекращения огня в небе и на море, потому что это не так сложно контролировать, как первый шаг, а также потому, что не верили, что россияне вообще пойдут на любое прекращение огня", — отметил Зеленский.

Он добавил, что в Украине считают, что Россия намерена продолжать войну.

Самый сложный вопрос

Глава украинского государства отметил, что территориальный вопрос будет самым сложным. Это станет для всех вызовом.

"Мы это понимаем и это будет. Это будет для нас для всех вызов. И мы будем защищать максимально Украину в этих вопросах. Но она будет очень непросто. Президент Трамп абсолютно понимает, что юридически мы не признаем никакой территории", – добавил глава государства.

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Президент отметил, что не будет раскрывать все детали разговоров с Дональдом Трампом, но считает, что прекращение огня, даже частичное, возможно.

Президент верит, что Украина и США близки к таким решениям, и если американцы приложат усилия, это удастся.

Также, по словам Зеленского, сейчас самый легкий момент для дипломатических усилий, поэтому он призвал страну оставаться спокойной и готовой к любым переговорам.

Планы Путина

Зеленский раскрыл планы кремлевского диктатора Владимира Путина. Как рассказал глава государства, Путин пытался блокировать крупные города как Сумы, Запорожье и Харьков, а также угрожал оккупацией центральных регионов.

Президент отметил, что Курская операция сорвала планы врага, заставив его перенести удары на Сумы и перераспределить силы Харьковского и Запорожского направлений.

"В конце концов, они оставили себе одно наступательное направление – восток, где они работали, несмотря на то, что даже с востока со временем они перемещали войска на Курское направление", – добавил глава государства.

Зеленский добавил, что планы врага остались такими же – вытеснить ВСУ полностью с Курского направления.

"После того, как вытеснить, ударить в направлении Сумы и затем перемещать войска на Харьков и Запорожье. Может не в такой последовательности, но мы считаем, что они к этому готовятся. Мы со своей стороны не видим сейчас у них возможностей на Харьковском направлении, на Запорожском», — сообщил президент.

В частности, Путин сейчас нет, потому что он не находится в слабой позиции на поле боя.

"Но он не находится в сильной позиции. Его инициатива полгода назад была сильнее. Он не хочет, чтобы мы остались хоть одним нашим военным на территории Курской области. Он не хочет прекращения огня, пока наши войска на территории Курщины и я в этом абсолютно уверен", — добавил глава государства.

Условия ослабления санкций против России

Западные санкции против России можно ослабить только при выполнении ею двух условий:

вывод войск с территории Украины

возмещение ущерба.

В своем выступлении на заседании Евросовета 20 марта Зеленский призвал европейских лидеров европейских не ослаблять давление на Россию, поскольку санкции остаются очень необходимыми.

По его словам, продолжение дипломатических усилий для окончания войны у Украины не означает, что давление на Россию можно снизить.

Зеленский подчеркнул, что это давление крайне важно для снижения вероятности обмана со стороны Москвы.

"Мы все знаем, как легко Москва нарушает свои обещания – в один момент они дают слово, а через несколько часов оно уже ничего не означает. Вот почему мы должны продолжать подталкивать Россию к миру. Вместе с вами, конечно, с Соединенными Штатами и другими нашими партнерами мы сможем это сделать", – сказал Зеленский.

Будущее ЗАЭС

Все атомные электростанции Украины принадлежат государству, а находящаяся под российской оккупацией Запорожская АЭС (ЗАЭС) также является украинской собственностью.

Несмотря на смену руководства ЗАЭС, персонал станции остается украинским и работает в сложных условиях.

Кроме того, у большинства работников россияне отобрали детей, вывезли на территорию РФ, таким образом, заставляя их работать дальше.

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Зеленский также подчеркнул, что станция находится в критическом техническом состоянии после подрыва Каховской дамбы.

Также, во время Zoom-брифинга с журналистами, глава государства опроверг информацию, якобы говорившую с Дональдом Трампом о передаче США украинских АЭС.

По его словам, речь шла только о Запорожской АЭС. В частности, Трамп спросил о возможности возобновления ЗАЭС американскими силами.

Глава государства уверен, что в условиях оккупации Запорожская АЭС не будет работать. Зеленский в очередной раз подчеркнул, что сама ЗАЭС не может перейти под контроль Украины, если территории вокруг нее будут оккупированы.

Встреча в Саудовской Аравии

По словам Зеленского, украинская и американская делегации в Саудовской Аравии встретятся в понедельник, 24 марта.

После этой встречи у американской команды будут переговоры с россиянами.

Президент также сообщил, что потенциальное перемирие будет охватывать как энергетическую инфраструктуру, так и другую гражданскую инфраструктуру.

"Мы подготовим список объектов гражданской инфраструктуры", – отметил он.

Нейтралитет Украины

Во время переговоров с Россией в начале вторжения, украинская сторона получила жесткий ультиматум, предполагавший не только сокращение армии, но и отказ от части территорий.

По его словам, Россия потребовала уменьшить украинскую армию до 50-80 тысяч военных, в то время как сейчас ВСУ насчитывают 800 тысяч и именно эта численность позволяет эффективно сдерживать агрессора.

Кремль также настаивал на том, чтобы Украина согласилась на так называемый нейтралитет, что фактически означало бы отказ от каких-либо оборонных союзов. К тому же Москва требовала признания оккупированных территорий русскими.

"Это был не вариант для прекращения войны, а настоящий ультиматум", – подчеркнул Зеленский.

Также президент подчеркнул, что глава Белого дома Дональд Трамп не поднимал в разговорах с ним вопрос оккупированного Россией Крыма.

По словам Зеленского, Трамп интересовался, почему для украинцев он так важен.

"Я объяснил, что Крым – неотъемлемая часть Украины. Без украинцев Крым умирает, потому что вся логистика, вода связаны с Украиной", – сказал глава государства.

Зеленский напомнил, что до оккупации большинство жителей полуострова жили на средства доходов от туризма, однако уже 11 лет его там нет.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о "красной линии", которую Украина не пересечет.

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