Зеленский – о признании оккупации японских территорий Россией: "справедливое и юридически безупречное решение"

Зеленский подчеркнул, что от российской оккупации нужно освободить все захваченные ею территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о поддержке позиции Японии в отношении ее Северных территорий, которые оккупировала РФ, справедливое и историческое.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 7 октября.

"Сегодня принято важное решение. Справедливое. Юридически безупречное. Историческое. Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ. "И мы призываем всех в мире принять аналогичные решения. Россия не имеет никакого права на эти территории. Все в мире это хорошо знают. И надо наконец-то действовать", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что освободив от российской оккупации все земли, мир вернет полную силу международному праву.

"Надо освобождать от российской оккупации все земли, которые оккупанты пытаются оставить за собой. Только так мы можем вернуть полную силу международному праву. Устав ООН и весь комплекс договоров и конвенций, на которых базируется международный правопорядок, будут работать только тогда, когда оккупанты будут проигрывать, а народы мира будут защищены от любых оккупаций", – добавил он.

По словам Зеленского, освобождение всех захваченных РФ территорий – только вопрос времени.

"Этой войной против Украины, против международного правопорядка, против наших людей Россия поставила себя в условии, когда это теперь только вопрос времени – реальное освобождение всего, что когда-то было захвачено и находится сейчас под контролем Кремля. Россия на своем примере покажет всем потенциальным агрессорам мира, что захватническая террористическая война в наше время – это путь к ослаблению и неизбежному разрушению начинающего такую войну», – подчеркнул глава государства.

Зеленский выразил уверенность, что справедливость будет восстановлена и агрессор проиграет.

"Агрессор должен проиграть. Так и будет. Чтобы такие войны больше не повторялись и чтобы мир был действительно долгосрочным. Ничего не должно остаться захватчикам. Верю: и для наших партнеров справедливость будет восстановлена", – подытожил он.

Оккупация Курильских островов: что известно о японско-российском конфликте

Сегодня Курильские острова административно принадлежат Сахалинской области России. Однако Япония не согласна с таким делением территорий и считает острова своей северной территорией, которую СССР захватил во Второй мировой войне.

Следует отметить, что острова имеют важное экономическое значение. В частности, на шельфе Охотского моря есть большие залежи углеводородов, а также чрезвычайно редкого металла рения, используемого в ракетной технике и авиастроении.

В конце апреля этого года Япония впервые с 2003 года назвала Курильские острова незаконно оккупированными Россией. Толчком к этому стала война России в Украине, которую Япония сурово осудила.

Это произошло после того, как Россия заявила, что больше не будет вести переговоры с Японией по мирному договору о южных Курильских островах.