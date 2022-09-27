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Зеленский – о "референдумах": "Любые преступные действия России ничего не изменят для Украины"

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Зеленский – о "референдумах": "Любые преступные действия России ничего не изменят для Украины"

Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот фарс на оккупированной территории нельзя назвать даже имитацией "референдумов".

Украина будет действовать для защиты граждан во всех областях.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении 27 сентября.

В частности, он отчитался о своем выступлении на заседании Совбеза ООН.

"Только что принял участие в заседании Совета Безопасности ООН. (...) Преступление агрессии против нашего государства, фарс на оккупированной территории, который оккупанты называют референдумами, подготовка очередной попытки аннексии украинской территории – все это шаги, которыми Россия добивает Устав ООН", – сказал Зеленский.

Он добавил, что призвал членов Совбеза "остановить того одного, кто ставит себя против всех в мире". Президент уверен, что это возможно. Возможно, именно сейчас, "когда окончательные разрушительные шаги еще пока не сделаны".

"Я подчеркнул на заседании Совбеза: реализация Россией так называемого крымского сценария и очередная попытка аннексии украинской территории будет означать, что с этим президентом России не о чем говорить. Это четко и понятно", — подчеркнул глава государства.

"Любые преступные действия России ничего не изменят для Украины. Мы признаем Устав ООН, мы признаем базовые принципы сожительства народов и мы будем действовать и дальше для того, чтобы защитить нормальную жизнь в Украине, Европе и мире", — подчеркнул Зеленский.

"Мы будем действовать, чтобы защитить наших людей: и на Херсонщине, и в Запорожской области, и на Донбассе, и в пока оккупированных районах Харьковщины, и в Крыму", – заверил президент.

“Этот фарс на оккупированной территории нельзя назвать даже имитацией референдумов. Что нарисуют вместо результата – мы знали заранее. Будто бы явку, будто проценты. Даже разведке не нужно было особенно стараться. Согласованные цифры для этого фарса были брошены в СМИ. Россия даже не прячется", – рассказал глава государства.

Он отметил, что единственный рациональный ответ на такую дерзость оккупанта – еще больше поддержки для Украины. Зеленский также поблагодарил партнеров государства, подтверждающих такую поддержку: оборонную, финансовую, санкционную.

Напомним, 27 сентября Совбез ООН разнес Россию за "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

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