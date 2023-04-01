Зеленский о России в Совбезе ООН: "Террористы должны проиграть, а не председательствовать где угодно"

Президент напомнил, что только накануне под обстрелом российских войск погиб пятимесячный мальчик из Авдеевки.

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике факт того, что Россия начала председательствовать в Совете Безопасности ООН, хотя продолжает убивать мирных украинцев.

Об этом глава государства заявил в видеообращении 1 апреля.

"К сожалению, мы имеем новость абсолютно абсурдную и деструктивную. Сегодня государство-террорист начало председательствовать в Совете Безопасности ООН. А вчера российская армия убила еще одного украинского ребенка — пятимесячного мальчика. Его звали Данило. Из Авдеевки, на Донбассе, вместе с родителями. Родители ранены. Российская артиллерия... Один из сотен артиллерийских обстрелов, которые государство-террорист совершает ежесуточно. И при этом Россия председательствует в Совбезе ООН", — подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул – сложно представить что-то такое, что больше доказывает полное банкротство таких институций.

"Нет такой формы террора, который еще не был бы осуществлен Россией. И не будет такой причины, которая остановит реформу глобальных институций, в частности Совбеза ООН. Реформу, которая явно назрела – чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могла разрушить мир. Террористы должны проиграть, должны отвечать за террор, а не председательствовать где угодно", — сказал президент.

Санкции

Президент напомнил, что подписал два указа о санкциях против работающих на российскую агрессию. Речь идет о чиновниках государства-агрессора, его ВПК – сотни компаний – и коллаборанты. Это более 650 новых санкционных лиц.

"СНБО продолжит эту работу. И ни один из тех, кто помогает террористам, работает на них, снабжает или производит оружие для террора — ни один не избежит ответственности. Блокирование сообщников террора, изоляция государства-террориста, его поражение и судебные процессы — это то, что ожидает всех, кто начал и ведет войну против Украины и международного порядка", – предупредил глава государства.

Он добавил, что на этой неделе Швейцария присоединилась к десятому санкционному пакету Евросоюза.

Также читайте Кулеба отреагировал на председательство РФ в Совбезе ООН

"Это важно, когда государства, нейтральные в военно-политическом смысле, все же занимают четкую моральную позицию к российскому террору, к разрушению Россией глобального порядка, основанного на правилах", — пояснил Зеленский и поблагодарил Швейцарию за соответствующие решения.

Международная поддержка

Зеленский рассказал, что в целом уходящая неделя дала ряд положительных новостей для Украины. В частности, речь идет о защите для украинцев и защите нормальной жизни всех свободных наций. Так, в рамках ОБСЕ началась работа над первым отдельным международным отчетом, посвященным насильственной депортации Россией украинских детей и попыткам ассимиляции детей.

"Это преступление России – одно из самых циничных и античеловеческих преступлений нашего времени. Россия совершает его системно и просчитано, на государственном уровне. Системной будет и ответственность за него. Ответственность России как государства и всех, кто причастен", – заверил президент.

Он поблагодарил Германию за новые предпринятые на этой неделе шаги в оборонной поддержке.

"Спасибо Хорватии за очередной пакет военной поддержки. Спасибо Северной Македонии за решение относительно вертолетов. Словакии, Словении. Спасибо Канаде за финансовую поддержку, средства уже поступили в государственный бюджет Украины. Спасибо МВФ за новую программу для Украины. Программа утверждена. Объем – более 15 миллиардов. Это поможет нам беречь социальную стабильность", – отметил Зеленский.

Напомним, накануне Зеленский прокомментировал вопрос гипотетических переговоров с Россией. Так, президент заявил, что если оккупанты хотят каких-то переговоров, то сначала должны без боя вывести из Украины свои войска.

​Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.