Зеленский о россиянах и белорусах на Олимпиаде: "Не бывает нейтральности, когда идет такая война"

Президент подчеркнул, что Россия должна остановить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить о ее участии в контексте олимпийского движения.

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике главу МОК Томаса Баха за заявление о возможности возвращения к международным соревнованиям спортсменов из России и Беларуси.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 27 января.

"Сегодня мы начинаем марафон честности, который будет направлен на то, чтобы очистить руководство международных олимпийских структур от лицемерия и попыток вытащить в мировой спорт представителей государства-террориста", — отметил Зеленский.

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"Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Я неоднократно с ним говорил. И так и не услышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды войны, если вернет российских спортсменов в международные соревнования. Не бывает нейтральности, когда продолжается такая война. И мы знаем, как часто тирании пробуют использовать спорт ради своих идеологических интересов. Очевидно, что любое нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью", — подчеркнул президент.

Он добавил, что не знает мотивы инициативы Баха, но Украина сделает все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния РФ. Зеленский убежден, что такое влияние просто неизбежно, если российские спортсмены примут участие в соревнованиях, тем более – в парижской Олимпиаде.

Глава государства напомнил, что украинские спортсмены вынуждены защищать жизнь своих близких и свободу народа от российской агрессии. Российские удары унесли жизни сотен украинцев и украинок, которые могли обогатить мировой спорт своим талантом.

"Россия должна остановить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить о российском участии в контексте олимпийского движения. Олимпийские принципы и война – фундаментально противоположны друг другу", – резюмировал Зеленский.

Напомним, в декабре Бах заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон выступает за участие в Олимпиаде-2024 в Париже представителей всех стран, даже если эти государства находятся в войне. Глава МОК заявил, что олимпийское движение "должно быть объединяющей, а не разъединяющей силой".

26 января МОК заявил о готовности рассмотреть вопрос возвращения спортсменов из России и Беларуси в международные соревнования при условии, что они будут соревноваться как нейтральные спортсмены без флагов и гимнов.

После этого министр молодежи и спорта, президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что государство может бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси.

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