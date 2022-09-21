Зеленский о санкциях: "Общество России также должно нести ответственность за эту войну"

Главное, чтобы санкционный удар ощущали не лидеры России, а общество. Важно ввести визовые ограничения, ведь российское общество должно нести ответственность за войну против Украины.
Именно граждане России избрали своих лидеров.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время онлайн-участия во встрече The Clinton Global Initiative (CGI).
"Очень важно не потерять объединенную Европу, и тогда объединенный объем этих санкций точно ударит и по ВПК России, и по экономике. И они точно это почувствуют", – сказал глава государства.
"Но главное, чтобы чувствовали не лидеры РФ, а чувствовало их общество. А общество чувствует, когда бьют по кошельку граждан, когда ограничивают их права и свободы. И здесь очень важно ввести визовые ограничения для Российской Федерации. Общество России будет знать, что оно также должно нести ответственность за эту войну. Они выбирали этих лидеров. И цену этой войны они должны чувствовать сильно", — пояснил Зеленский.
Напомним, с 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для россиян.
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