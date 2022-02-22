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Зеленский о санкциях против России: "Я рад, что партнеры показывают, что альтернативы нет"

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Зеленский о санкциях против России: "Я рад, что партнеры показывают, что альтернативы нет"

Офис Президента Украины

Президент анонсировал введение канадских санкций против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрительно отозвался о введенных рядом государств санкциях против России.

Об этом украинский лидер сказал во время своего видеообращения во вторник, 22 февраля.

"Я также рад, что партнеры показывают, что альтернативы нет и – введение санкций. Вчера я говорил с президентом США Джо Байденом, который принял введение санкций против террористических образований на оккупированных территориях Украины. Также у меня был разговор с премьером Великобритании Джонсоном. Сегодня он объявил о санкциях в отношении российских банков и олигархов. Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о блокировании запуска газопровода "Северный поток -2", — рассказал Зеленский.

"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Оттава также введет экономические санкции за нарушение нашего суверенитета и территориальной целостности", – добавил он.

Напомним, 22 февраля вечером президент США Джо Байден объявил о первом пакете санкций против России. Под удар попали российские банки и семьи местных элит.

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